認同蘇姿丰談話！新壽董座魏寶生提保險AI運用 協助衡量客戶健康
繼NVIDIA輝達執行長黃仁勳之後，「半導體女王」AMD超微執行長蘇姿丰來台再掀AI熱潮，並提到「AI將無所不在」。對此，新光金控旗下新光人壽新任董事長魏寶生上任近1個月，今（20）日首度公開露面，並化身新壽最佳代言人，發表業界首張普惠型保單，也談到新壽將運用AI技術，可協助判斷衡量客戶健康檢視，現在不只是精準治療，更可利用AI幫健康加分。
記者顏真真／台北報導
魏寶生說，新光一甲子，秉持「人人有保險，家家有保障」精神，推出業界首張也是唯一的普惠保單，低保費高CP值，希望有「拋磚引玉」的作用，帶動市場推出更多的普惠商品，尤其他在加入新壽之前，就對這張商品很有興趣，投保年齡限制最高65歲，又免體檢，剛好他65歲，這年齡還有機會投保，相當不錯，尤其10年後，他滿75歲時，可以拿回所繳保費的3成，還有外溢機制很不錯。當然，要拿到滿期金，也要努力保持健康，魏寶生透露，他1周踢足球2小時，
此外，魏寶生也談到這張保單的另一個深層意義，那就是接軌IFRS17國際會計準則，新壽要累積好的保單、健全的保單，對社會帶來貢獻，新壽也是第一家、亦是唯一定期公布CSM（保險合約邊際，CSM高高代表愈賺錢保單）的公司。
對於近來外界最關注的「半導體女王」蘇姿丰來台，她談到「AI將無所不在」，魏寶生會中也指出，新壽將運用AI技術，來協助保險公司來判斷衡量客戶的健康檢視。他還說，現在他65歲看起來還可以，很多比他年長的比他還健康，但有些比他年輕的卻不一定比他健康，年齡已經不是一個衡量健康唯一的標準。
因此，他說，要運用人工智慧來幫助，就像蘇姿丰說的AI無所不在，因此，不只是精準治療，也可利用AI幫健康加分，知道客戶的健康，透過外溢預防是未來的趨勢，他也請大家多多支持鼓勵新壽，他會更努力把公司經營得更好。