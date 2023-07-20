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「自駕計程車」成未來趨勢？特斯拉有意拚開發　估占公司市值7成

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不斷推廣自動駕駛計程車業務開發可能，分析認為若該系統開發成功，將成為特斯拉最賺錢的業務。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不斷推廣自動駕駛計程車業務開發可能，分析認為若該系統開發成功，將成為特斯拉最賺錢的業務。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）認為一般家用車閒置時間長，多次提及家用車出租的概念並有意發展「自動駕駛計程車」（robotaxi）市場。分析師估計，若自動駕駛計程車開發成功，那麼特斯拉股票將進一步堆高，預計市值佔比高達70％，相當於7292.63億美元（約新台幣22.6兆元）。

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日前英國《金融時報》針對未來自駕車輛進行分析報導，其中提及「自動駕駛計程車」（robotaxi）市場將在眾人有生之年對社會造成巨大影響，原因之一在於根據聯合國報告，目前全球車禍死亡人數有高達93％被歸類為「人為失誤」，而市中心太多停車位影響土地利用、通勤族費時堵在車陣等問題也是促成「自動駕駛計程車」誕生的原因。

報導引述加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）報告內容，該份報告稱未來1輛自動駕駛車輛可以取代5輛有人駕駛車輛，而RBC也估計「自動駕駛技術」將在2030年成熟，預計5年後即可取得監管機構的全面批准，屆時一輛自動駕駛計程車的費用將是現在估價的一半，約為5萬美元（約新台幣155萬元）。

該份報告提到，自動駕駛計程車成本遠低於私家用車。以Uber服務為例，美國計程車累積的每年里程是私家車的6倍，而自動駕駛計程車預計將再省下多達45％的成本，這個價格被認為足以吸引各國消費者，取代現今持有、維護、停放私家車的成本，報告更提到西歐與中國部分城市的「全面禁止私有車輛」的討論。

為此，加拿大皇家銀行資本市場報告估計，Robotaxi市占率將在美國達25％、西歐達8％、中國達7％；但特斯拉也將因發展該技術與市場，達不了車輛銷售份額的長期目標，並估計到了2035年特斯拉在全球銷售只有不到570萬輛，相當於市場份額的11％，此前特斯拉的目標是達到全球銷售2000萬輛，市場份額22％。

分析師那拉燕（Tom Narayan）指出，若未來私家車在多數閒置狀態下，真的安裝了自動駕駛程式作為Robotaxi使用，那麼特斯拉整體市值將超過1兆美元，其中汽車業務占近932億美元，全自動輔助駕駛估值則達2353.75億美元，而「robotaxi」業務占比最高，估值高達7292.63億美元，但若robotaxi並未開發成功，屆時特斯拉股價將蒸發67％。

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