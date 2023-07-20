不收敏感行業顧客　雲南部分旅行社禁記者律師參團

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這名人員表示，雖然是純玩團，但難免行程中會到一些景區購物。「記者拍出來後這個東西都說不清了。萬一他過來就是為了搞點新聞，這就不好說」。
他又說，「玩的話，就不要說是記者了。因為公司那邊的話，基本上是不收這種敏感行業的（遊客），比如說有的像律師之類的，也不會收」。
19日昆明中國國際旅行社有限公司發布相關聲明，表示已關注到網路上的相關報導，第一時間對報道內容進行了全面核查，尚未發現公司業務涉及以上報道內容。
不過，據上述湖南的旅行社工作人員透露，之前某些購物團是會有記者、律師等身分限制。
上述問題在2017年的春節假期就有出現。根據報導，一些平台上有一些「特價旅遊團」設置了許多門檻，對消費者的地域、年齡、團體性別組成都有規定。一些項目甚至禁止記者、律師、旅遊業從業人員參團。
一名不願透露姓名的業內人士指出，主要擔心特定職業的人「挑刺」，比如律師有特定的專業能力，能夠判斷出所做的事情合法還是不合法；記者有媒體資源，存在媒體報道的可能性。
關於上述事件，北京市時代九和律師事務所高級合夥人閆兵表示，這種執業限制不合理，且可能涉嫌違法。
雲南省政務服務的工作人員則表示，「一旦發生這種情形，我們會24小時響應，交給相應的職能部門落實處理。」（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1120720