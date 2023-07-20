蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士！學生最關注AI走向、人生故事

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外界認為，蘇姿丰本身個性低調，超微主要是B2B（企業對企業）經營模式，注重與夥伴間的技術合作，愈低調愈好，此行最重要目的就是與供應鏈廠商進行交流，強化串聯台灣的AI供應鏈。因此即使蘇姿丰在陽明交大活動不接受媒體訪問，但媒體仍想趁這一波公開活動，聽聽蘇姿丰想說什麼。
至於學生想聽蘇姿丰分享什麼呢？陽明交大電機系大三生李坤宸，未來想在半導體產業發展，NVIDIA跟AMD都是現在很夯的公司，但之前NVIDIA執行長黃仁勳來台灣，沒追到，因此這次有機會，就特地跟實習公司請半天假來聽演講，很期待看到「Lisa」本人。
李坤宸說，期待蘇姿丰分享童年成長過程、受教育故事，她在24歲獲得麻省理工電機博士學位，一路也有跳級，好奇她有什麼特殊學習方法，讓她有那麼好的成就。
另外李坤宸有關注黃仁勳跟蘇姿丰的創業、帶領AMD轉型故事，覺得蘇姿丰能接下燙手山芋，扭轉現況，讓AMD變成一路往上成長、股票大漲的企業，啟發他更想去國外看看、甚至有創業念頭。
李坤宸說，蘇姿丰最吸引人的地方就是，「她願意接下別人認為不可能的任務，扭轉現況、開創新局」，且現在的科技公司講求科技女力，相信她是能啟發女性往科技業很好的例子。
陽明交大工業工程所彭同學說，想聽聽看蘇姿丰對於AI的分享跟未來趨勢，自己有做半導體相關研究，期待她分享AI未來走向，有利於台灣半導體業在世界的立足。
彭同學很欣賞蘇姿丰正向、有執行力，能救起一家公司，把股價拉到最頂峰，非常激勵人心，並提到，蘇姿丰的人生歷程對自己最大啟發是「即使遇到困難，跌倒谷底，也不要放棄」。
彭同學說，自己也有看黃仁勳在台大畢業典禮的演講，認為兩人形象有很大的不同，蘇姿丰比較穩重，黃仁勳敢衝敢闖，但同樣都很正面、積極向上、不管遇到什麼樣的險境，都會保持樂觀態度，值得現在年輕人學習。