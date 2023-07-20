《人間煙火》楊洋激吻王楚然40秒！法院告示溫馨提醒：水龍頭沒關
大陸男星楊洋近年來憑藉陸劇《微微一笑很傾城》、《你是我的榮耀》等作品，人氣直衝成為頂流演員，他在新戲《我的人間煙火》中，和女星王楚然搭檔演出，兩人虐戀到讓觀眾跟著揪心。但在最新一集片段裡，楊洋和王楚然在廚房中激吻，過程中不慎碰到水龍頭，讓網友們瞬間出戲喊：「水龍頭關了沒有？」還引來法院發文呼籲大眾：「要節約用水。」
記者賴禹妡/綜合報導
楊洋與王楚然7月熱播的新劇《我的人間煙火》，一推出立刻爆紅，兩人在劇中大談虐心之戀，讓觀眾邊看邊直呼揪心。在最新劇情裡，楊洋終於坦承對王楚然的感情，兩人從客廳一路吻到廚房，過程中王楚然的手不慎碰到水龍頭，雙方就在水龍頭的水聲，及一旁熱水沸騰的聲音中，激吻超過40秒。
原本應該要是一場浪漫又激情的感情戲，卻引來不少網友歪樓留言，「怎麽接吻還要開水龍頭啊？」、「我只關心水龍頭關了沒有」、「隨手關水節約能源」。關鍵字「宋焰許沁接吻為什麽要開水」還登上微博熱搜，甚至湖南人民法院官方微博還標注該關鍵字，並發文呼籲大眾：「水利部、國家機關事務管理局、中央廣播電視總台發布節約用水宣傳短片–每天節約一滴水。」