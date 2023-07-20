美股財報週　特斯拉毛利率稀釋、Netflix訂戶成長、ASML營收報喜

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特斯拉公布的第二季營收為249.3億美元，每股收益為91美分，淨利潤為27億美元，交車數量為46萬6140輛。
特斯拉的營收與交車數量高於華爾街預期，部分是因為促銷措施奏效，但也受到打折影響，利潤降低，營業利潤率9.6％、毛利率18.2％，都處於低檔，其中營業利潤率是近5季度以來的最低數字。
被問到毛利率是否能在下一季度反彈時，執行長馬斯克（Elon Musk）直率表示短期內恐怕很難看到差異，因為利潤降低是由於定價促銷策略以及電池成本上漲，且由於工廠產線升級停工，第三季交車數可能會減少。
馬斯克在財報電話會議上，談到了許多新技術應用，包括自動駕駛汽車與Neuralink大腦植入物等等，並強調特斯拉處於AI人工智能開發的前沿，但就在財報電話會議期間，特斯拉股價開始下跌，市場認為馬斯克無法具體給出電動皮卡Cybertruck的交車日期，而那些新技術的願景並沒有讓投資者覺得興奮。
Netflix用戶大增590萬人 股價卻在盤後交易大跌8.26％
Netflix打擊「共用帳號」取得成果，於第二季度增加了590萬用戶，營收為81.9億美元，每股收益3.29美元。
雖然新增590萬用戶，但Netflix的第二季營收仍然略低於市場預期的83億美元。Netflix強調，目前要評斷共用帳號管理措施的效果還太早，且Netflix也未提供有多少用戶選擇付費共享。
除了打擊共用帳號，Netflix還在美國和英國取消了原有的無廣告基本方案，現在選擇最便宜的訂閱方案就會包含廣告，不含廣告則要選擇較昂貴的進階方案。
Netflix不僅要觀察共用帳號和廣告方案變動帶來的影響，同時也在密切注意好萊塢演員和編劇罷工的效應，並因此提高了年度的現金流預估額度。不過外界一般預期，由於Netflix手中有許多國際化的影視內容，包括大量韓劇，受到好萊塢罷工的衝擊較小，相較於其他媒體公司，反而可能會獲得優勢。
然而，Netflix股價卻在盤後交易大跌8.26％，分析師認為這反映出投資者出售手中持股、獲利了結的心理。對於影音串流平台的互相競爭，市場預估未來還會發生一波併購整合潮，可能會有較大變動。
ASML營收大增 未受出口管制影響
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），公布第二季的淨銷售額為69億歐元，同比增長27％；淨利潤為19億歐元，同比增長37.6％，雙雙優於市場預期。
ASML上調了對2023年的展望，預估今年度的淨銷售額可達到同比增長30％，優於原先預估的25％，這部分要歸因於DUV（深紫外光）光刻機的銷售強勁，DUV光刻機可用於各種設備，包括AI相關的設備。不過，ASML也強調，由於宏觀經濟環境的不確定性，不同細分市場的客戶目前更加謹慎，雖然預期半導體市場將會復甦，但會以何種形式復甦仍不確定。
ASML作為製造半導體大廠，捲入美中經濟戰衝突的地緣政治風險之中。荷蘭今年6月跟進美國圍堵中國的步伐，限制半導體設備的某些技術出口需要政府許可，ASML表示部分DUV光刻機可能會因適用於限制而受到影響，不過總體而言，出口管制措施對於公司今年的營收沒有產生重大影響，並預期未來也不會有重大影響。但ASML也在密切觀察，美國與荷蘭是否會實施進一步強度更高的管制措施。