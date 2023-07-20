美促採決定性突破　烏軍選擇先耗盡俄軍防禦

我是廣告 請繼續往下閱讀
烏軍後來能壓低戰損是因調整戰術，改以火砲和遠程火箭削弱俄軍，而不像一開始就派裝甲縱隊頂著砲火直衝俄軍雷區，但戰損降低的代價則是整個反攻進度跟著延宕甚至停擺。反攻以來烏軍只推進約8公里，然若想達成殺到亞速海岸、將烏南俄佔區切成兩半的戰略目標，須推進96公里。
「華盛頓郵報」指出，分析圈認為烏克蘭反攻之初本想以裝甲縱隊突穿俄軍防線，卻遭俄軍火砲、反戰車飛彈、滯空攻擊彈藥與直升機痛擊。烏克蘭官員表示，俄軍尤其喜歡在烏軍推進時先打裝甲車與排雷車輛。
華盛頓戰爭研究所（ISW）專精俄國的分析師史提潘年科（Kateryna Stepanenko）表示，俄軍的打法迫使烏軍指揮官改採以15到50人的編組徒步推進，當中工兵匍匐前進找出俄軍地雷並排除，其他步兵則以單兵防空飛彈伏擊俄軍直升機，推進自然整個慢下。
除地雷外，俄方守軍另一特點是無所不在的小型無人機，能提供有關烏軍所在位置的詳細、即時資訊，方便俄軍以自殺無人機或其他方式精準打擊，這種挑戰規模即便美軍在最近幾十年的戰鬥經驗中也沒遇過。
西方官員與分析師指出，烏軍目前打法是與對方耗，用砲火與火箭打擊後方指揮、運輸、後勤節點削弱俄軍防線，而非涉及大量步兵、砲兵、裝甲、工兵乃至空中協同的所謂西方式「多兵種聯合作戰」。
烏克蘭軍方高層強調，缺乏空優下面對火力、人力均佔優勢之敵時更須避免無謂損失。烏軍組訓12個旅用於反攻，目前只投入4個旅。
前美軍陸戰隊軍官、現任職「外交政策研究所」（Foreign Policy Research Institute）的李伊（Rob Lee）表示，烏軍當前打法固然能將戰損最小化，卻須犧牲進度。
他說：「靠徒步推進可以減少損失，但也意味放慢進展，失去快速突破的機會。」
烏軍總司令札盧茲尼（Valery Zaluzhny）呼籲西方援助F-16戰機等空中力量，才能扭轉烏軍推進緩慢的劣勢；烏克蘭官員表示，就連西方的部隊也從不在沒有空中支援下進行大規模作戰。
拜登政府尚未同意直接拿自家F-16戰機援烏，只允許盟國可將自有的F-16轉交烏克蘭。至於由歐洲主導為烏軍飛行員訓練駕駛F-16戰機的計畫預計要8月才會啟動。（譯者：陳亦偉）1120720