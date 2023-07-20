台灣虎航拚第3季創新板掛牌！陳漢銘：疫情中沒倒下

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台灣虎航資本額新台幣43.6億元，去年10月國門重啟以來，台灣虎航營收亮眼，今年首季營收新台幣25.86億元，年增22.46倍；稅後淨利4.29億元，每股盈餘（EPS）1.07元，是疫情爆發後首度轉正；台灣虎航今年6月營收10.9億元，累計上半年營收54.73億元，年增1681.3%，在暑假旅遊需求大爆發下，期待下半年表現更亮眼。
陳漢銘表示，台灣虎航於2014年9月26日開航，今年9月邁入營運第10年。回顧過去，2017年華航集團購回新加坡虎航集團持有的10%股權，台灣虎航成為100%華航集團子公司，台灣虎航於2019年12月興櫃掛牌，2021年買下Tigerair品牌的所有權，成為全球唯一使用Tigerair品牌的航空公司。
台灣虎航現有員工近800人，機隊持續汰舊換新，引進全新A320neo機型，預計至2027年全機隊將為15架A320neo機型的規模，目前飛航27航點、34條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的旅遊市場，尤其布局二、三線旅遊城市，其中包含泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線。
他進一步表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球不少低成本航空公司倒閉，市場面臨重新洗牌；對台灣虎航而言，既是衝擊也是沉潛時機，「疫情中沒有倒下，咬緊牙根將航機汰舊換新，並優化所有航線航網」，為疫後不同階段的航空市場變化做好準備。
他指出，疫後開航了日本札幌新千歲、越南峴港、泰國普吉島等航點，未來也將持續評估以包機或定期航線方式，開拓日本、越南等其他有潛力的航點。
台灣虎航統計，其主要客群年齡層落在20至49歲，有超過半數旅客年齡層介於20至39歲間，低成本航空的營運模式正迎合主力消費族群或小資族「說走就走」的自由行旅遊需求；其中有7成為國籍旅客，外籍旅客占3成。
展望今年下半年，國際航空運輸協會推估，今年全球航空業淨利將達98億美元、全球搭機旅客上看43.5億人次，接近疫情前的45.4億人次，客運收入可達5460億美元，比去年成長27%；今年4月全球客運成長最快的是亞洲地區，達170.8%。
隨各國際機場人力和航班運能逐漸恢復，台灣虎航看好，營運情況有望逐漸恢復至疫前規模，後續營運可望漸入佳境。（編輯：張良知）1120720