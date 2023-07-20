師生比調整！教育部：僅少數供需難調幼兒園須增人力

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台北市的公立幼兒園本規劃今年開始調整師生比，暑假期間卻傳出家長反映抽不到公幼名額，經教育局協調，宣布今年有備取生的公幼，仍維持1比15，暫不減少幼生名額。
台北市教育局副局長陳素慧稍早接受中央社電訪表示，先從沒額滿的園所開始調整，至於額滿的園所，如果未來幾年仍然額滿，最後會以增加教保服務人員員額的方式處理，符合教育部的政策規劃。
教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，公幼調整師生比是以3個學年為期程，從112學年度（今年8月）開始逐年減少班級人數，到114學年度達成1比12。
教育團體擔心台北市部分幼兒園採增置人力方式因應，可能會影響每生使用空間、人力品質等，也擔心大量招考幼教人員，品質會參差不齊。
對此，教育部解釋，公幼規劃是逐年減少班級人數，僅少部分幼兒園因區域人口及供需情形，於114學年度供需仍難調節的園所，才會輔以增置人力的方式調整。未來區域人口下降時，就會調降班級人數，不致於大量增置人力。
教育部也提到，近年擴大公共化教保服務政策推動，無論是職前培育還是在職進修，都已增加幼教師及教保員的培育量。除每年持續培育約5000名教保服務人員外，未來也會兼顧教學現場供需及政策需要，滾動調整培育規劃。（編輯：陳政偉）1120720