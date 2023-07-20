飛來橫禍！22歲女新埔站等公車　遭17樓「墜落冷氣」砸中命危

師生比調整！教育部：僅少數供需難調幼兒園須增人力

▲台北市近日宣布，今年有備取的公幼暫不調整師生比，引起教育團體關注。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲台北市近日宣布，今年有備取的公幼暫不調整師生比，引起教育團體關注。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

中央社

（中央社記者陳至中台北20日電）台北市近日宣布，今年有備取的公幼暫不調整師生比，引起教育團體關注。教育部表示，政策以降低班級人數為主，僅少數供需難調節區域的園所，須以增置教保服務人員的方式調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院會今年3月通過教育部報告的「少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規劃」，將從今年8月起，以3個學年為期程，透過各項策略，將幼兒園師生比從1比15逐步調整為1比12。

台北市的公立幼兒園本規劃今年開始調整師生比，暑假期間卻傳出家長反映抽不到公幼名額，經教育局協調，宣布今年有備取生的公幼，仍維持1比15，暫不減少幼生名額。

台北市教育局副局長陳素慧稍早接受中央社電訪表示，先從沒額滿的園所開始調整，至於額滿的園所，如果未來幾年仍然額滿，最後會以增加教保服務人員員額的方式處理，符合教育部的政策規劃。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，公幼調整師生比是以3個學年為期程，從112學年度（今年8月）開始逐年減少班級人數，到114學年度達成1比12。

教育團體擔心台北市部分幼兒園採增置人力方式因應，可能會影響每生使用空間、人力品質等，也擔心大量招考幼教人員，品質會參差不齊。

對此，教育部解釋，公幼規劃是逐年減少班級人數，僅少部分幼兒園因區域人口及供需情形，於114學年度供需仍難調節的園所，才會輔以增置人力的方式調整。未來區域人口下降時，就會調降班級人數，不致於大量增置人力。

教育部也提到，近年擴大公共化教保服務政策推動，無論是職前培育還是在職進修，都已增加幼教師及教保員的培育量。除每年持續培育約5000名教保服務人員外，未來也會兼顧教學現場供需及政策需要，滾動調整培育規劃。（編輯：陳政偉）1120720

大學師生戀以權勢關係判斷　教團提醒：有些權勢關係不見得對價

性平法修正草案禁「師生戀」！青民協籲教育部說明專業倫理界線

政院通過性平三法　校長、教職權勢發展師生戀最重終身解聘

中市星光實驗教育面臨停召　師生家長抗議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀