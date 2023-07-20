統一發票盃路跑10月移師台中舉辦 即日起網路報名

第14屆「財政部112年統一發票盃路跑活動」，將於10月29日在台中中央公園熱鬧開跑。今(20)日財政部舉辦記者會，宣布網路報名於下午5時起至9月7日截止。台中市政府運動局長李昱叡出席宣布會，感謝財政部、兆豐金控以及承辦單位中區國稅局鼎力支持，透過路跑運動向民眾宣導正確的消費觀念，並捐贈發票幫助弱勢，呼籲全民相揪跑出健康，一起做公益。
記者金武鳯/台中報導
李局長表示，近年來，台中大力推動具有特色的主題路跑活動，包括大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、霹靂超先天、櫻桃小丸子路跑等，深受民眾喜愛。統一發票盃路跑過去13年共舉辦54場，吸引近64萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈做公益，感謝主辦單位用心推廣，並擇定台中舉辦第十四屆路跑活動。
財政部次長李慶華表示，繼109年在台中高美濕地舉辦，吸引近萬名跑者熱情參加後，這屆路跑活動再度移師台中舉辦，規劃路線沿途將經過中央公園、科湳愛琴橋等重要地標，感受台中城市之美，歡迎民眾踴躍參加，一起跑出健康。
活動分為半馬組(21公里)、挑戰組(10公里)及休閒組(3公里)，其中休閒組的報名者，只要於活動當日捐贈統一發票(含雲端發票)4張，或於活動前透過「雲端發票行動捐贈寶」線上捐贈雲端發票2張，即可免費報名參加，歡迎市民加入健康運動行列。
運動局表示，活動網路報名期間為今日下午5時起至9月7日止(或額滿為止)，活動當日還有精采的表演、豐富的摸彩品及各式宣導攤位活動，台中的體育活動精彩豐富，鼓勵市民朋友大手攜小手走出戶外，享受健康運動，活動詳情請上活動官網 https://irunner.biji.co/2023mofrun3k查詢。