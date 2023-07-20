美國大兵越界闖入北韓！平壤仍對華府已讀不回　專家曝可能下場

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根據《BBC》報導，美國國務院發言人表示，五角大廈已經與北韓聯繫，但尚未收到任何回應。目前不清楚金恩闖入北韓是否為了叛逃，以及金恩現在是否想要回到美國，美國官員還在試圖釐清金恩的動機。
《BBC》報導指出，由於缺乏先例，很難預測事態會如何發展。而平壤至今的沈默，更讓金恩的命運增添了幾分不確定性。
分析師弗雷特韋爾（James Fretwell）表示，金恩在結束新冠檢疫的隔離期後，應該就會出現在北韓的官方媒體上，但很大程度上，這仍取決於北韓打算如何審理他的案件。
美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）的北韓項目主任湯恩（Jenny Town）認為，金恩並不算是一個引人入勝的叛逃士兵故事，沒有創造出什麼特殊的政治價值。首爾梨花女子大學的教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，北韓可能會向美國索取些微報酬後驅逐金恩，這是最理想的狀況。
近年來，非法進入北韓的美國公民，如果沒有在北韓遭到定罪，通常會在6個月內被釋放。然而，假如美國公民遭到定罪而在北韓入獄，通常都會面臨非常嚴酷的處境。2016年，一位在北韓因偷竊入獄的美國大學生，遭判15年勞役，2017年在雙方交涉後獲得釋放，但被捕17個月的大學生已經意識不清，返回美國數天後就去世。