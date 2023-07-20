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改善新壽財務體質！新董座魏寶生多管齊下　力拚年底增資到位

▲新光金控經營權變天後，旗下新光人壽新任董事長魏寶生（中）今（20）日首露面，對於如何改善新壽財務體質，他表示會多管齊下，並力拚年底增資到位。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控經營權變天後，旗下新光人壽新任董事長魏寶生（中）今（20）日首露面，對於如何改善新壽財務體質，他表示會多管齊下，並力拚年底增資到位。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控經營權變天後，旗下新光人壽新任董事長魏寶生上任近1個月，今（20）日首度公開露面，對於外界關切新壽財務體質，他表示，除已先向金管會提出自主管理方案，7月底前董事會也將討論增資案，力拼年底增資到位，而且現金增資、發債都會考慮，另不動產活化也是強化財務體質的工具，他要努力把該做的事情做好。

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新光金經營權變天後，人稱「寶哥」的前凱基銀行董事長魏寶生，接掌新光人壽，並在今日首度現身，還化身最佳代言人，力推新壽發行的國內首張全民保單，他也談到，今年是新壽60周年，在特別的一年加入新壽，是他的榮幸，也備感挑戰。

確實現在新壽面臨挑戰不小，去年底資本適足率（RBC）還有213.64%，今年上半年據傳已跌破200%的法定標準，金管會也多次約談新光金、新壽高層「喝咖啡」，關切增資議題，保險局7月初約見新上任團隊，再度提醒增資的必要性。據了解，新壽今年底RBC要達200%以上，市場估增資金額上看130億元。

魏寶生今日受訪時表示，在7月底以前會有一些因應方案，但在7月10日之前，已先向金管會提出自主管理方案，不只是增資面、銷售面、商品面、投資面，這個是要齊頭並進，目標當然是要跟IFRS17和ICS接軌。

至於要增資多少？魏寶生未正面回應，僅表示增資還要金主大股東在董事會確認，他則負責向金控董事長、總經理此大股東報告，也跟保險局報告過增資計畫，只是還是要7月底董事會通過，預計年底前資金到位。

除了增資之外，魏寶生也透露，新壽也會發債，只是新壽上半年虧損110億元，要投資人再掏錢會不會有困難？魏寶生則表示，自己會親自跟投資人說明，一家一家拜訪，努力去告訴投資人「現在的新壽不一樣了、因為我來了」，如果投資人相信他，就會再投資。

另外，魏寶生說不動產活化也是工具之一，至於會不會賣樓變現？他並未回應，僅強調不動產即時利用，此部分也將在7月底董事會討論。

對於接任新壽董座後，有沒有發現新壽的優、缺點？魏寶生強調，新壽擁有很多優點，例如美元保單賣得不錯，美元保單賣得多受到匯率波動就小，而AI放在後勤，代表競爭力、效率提升很重要，同時，公平待客也得獎，資安也做得不錯，同仁也很年輕、專業，他對新壽很有信心。至於新壽的缺點，他稱缺點就是他自己，他要努力讓同仁、投資人、大股東相信，首要任務就是拚年底增資到位。

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