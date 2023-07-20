強化法治素養！中油大林煉油廠辦理廉政專題演講

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(20)日，在該廠講堂，舉辦廉政專題講習，以強化員工之法治素養，樹立廉能風尚，形塑企業誠信文化。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠舉辦廉政專題講習，是由廠長廖本源主持，有廠內各級主管及同仁近百人與會。會中，邀請高雄地方檢察署檢察官蔡杰承作專題演講，他從廉政、誠信及風險等多面向，提供實務經驗及法律見解。
蔡杰承檢察官曾偵辦多起肅貪案件，實務經驗豐富，此次講習，針對廉政相關法規及可能面臨的風險進行解說，他以深入淺出的方式，就採購及其他常見違法案例類型詳加分析，並搭配實務見解，讓與會人員能將學理之法令概念，運用於實務上，並予以警惕，且透過認識其應恪守的法令規定與行為準則，以利執行職務時，能有所遵循，避免誤觸法網，讓同仁在充分瞭解法律規範下，能發揮勇於任事之精神。
蔡杰承並和與會人員進行意見交流，由大林煉油廠同仁就演講內容及自身業務所遭遇之法律相關問題提問，現場互動熱絡，對同仁日後業務執行有所助益。
大林煉油廠廠長廖本源指出，希望透過此次廉政講習，要求各級主管以身作則，為基層員工之表率，建立廉安思維，充實廉政法令素養，以樹立廉能風尚，形塑企業誠信文化。