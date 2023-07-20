名家論壇》錢震宇／會說話的總統不等於會做事

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這是2012年民進黨總統大選落敗後，時任民進黨主席蔡英文的落選感言，這篇被譽為史上最有風度的落選感言，至今仍有人轉傳，很多人當時被這篇文字深深感動，覺得蔡英文就是深愛著這塊土地，決定一路跟隨。
語言風格是可以讓外界快速對一個政治人物有所投射，同時去構連自己心中理想政治人物的樣貌。2016年的蔡英文就是在極度包裝下成為民進黨總統候選人。
蔡英文並非從基層上來，沒有地方執政的經驗，而是從政府文官開始做起，所以民眾沒有機會認識她。被提名為總統候選人前她是民進黨主席，面對的也是黨員。美麗的詞藻及文青發言堆砌起大家對蔡英文的印象，但這並非蔡英文的真實本色。
「過度包裝的產品終究會被發現」，畢竟文稿都是幕僚寫的，並非蔡英文的本質，而是團隊形塑的人設，這個人設讓蔡英文成為當時民進黨氣勢盪到谷底時唯一一位明星。
然而，執政後才是見真章。蔡英文執政將近8年，依舊透過幕僚準備好的稿子，一字一句的唸出來，但是光靠講稿、談話救不了執政失利的窘境。連續600多天不敢接受媒體提問的蔡英文，除了不敢接受檢驗外，恐怕連自己的應對進退都沒有信心，更別說她講圓山飯店「冷氣還不錯」的離譜話語。
無獨有偶，最近柯文哲也被翻出曾經說出仇女、厭女的言論，而遭到外界批評。柯文哲的失言似乎已成為民眾習以為常的事情，然而其背後傳達出的意涵是他想講甚麼，就講什麼，完全沒有經過思考；另一種可能就是在柯文哲心中根深蒂固的男性沙文主義，這兩種思維似乎都不利於爭取選民認同。
文字跟語言都是載體，他代表的是參選人的意志與思想。過度包裝跟整天失言都不該是一個總統參選人該有的樣貌。唯有務實理性的發言，拿出實際執政的績效，才能讓選民清楚選擇未來帶領國家的人，否則遲早有一天會被看破手腳。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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