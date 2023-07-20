高雄港成立應變中心！印度籍天使貨櫃輪進水19名船員獲救
台灣港務公司高雄港務分公司於今(20)日上午9時31分，接獲停泊於高雄港錨區的印度籍天使號(ANGEL)貨櫃輪通報，該船因不明原因進水，船體持續向左傾斜8至9度，船長宣布棄船，船上有19名船員及1349只空櫃，請求救援。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，該公司接獲通報後，即成立緊急應變中心，並於上午10時40分邀集交通部航港局南部航務中心、高雄港引水人辦事處、海巡署、台灣港務港勤公司、環球海事、伍航船務代理、高雄港警總隊、高雄港消防隊等單位召開緊急應變會議，除請海巡署即派遣船艇、人員前往救援外，高雄港務分公司並已於一港口安檢所成立前進指揮所，由港務處處長郭光輝率隊進駐，現場並備有食物、飲用水、毛巾等供被救助船員使用。
高雄港務分公司港務處處長郭光輝說，印度籍天使號(ANGEL)貨櫃輪，總噸位為16145噸，於112年7月4日下午8時46分申請於高雄港第二錨區西側下錨暫泊待命，距一港口南堤外約2.8海浬處。
該輪船上共計19名船員，順利於下午12時35分全數由海巡單位CP10032及P1028船艇救起進港上岸，接續由港消進行救護檢傷，其中一名船員血壓偏高，右手臂碰傷已後送就醫，另四名船員將重返天使輪現場協助後續船舶緊急救助事宜。
高雄港務分公司同時已緊急派遣2艘拖船在旁戒護，下午1時30分，召開第二次緊急應變會議，研商船體拖帶救助事宜，並請伍航船務代理公司儘速安排在於天使輪周圍至少圍設2道以上攔油索，以防船上油汙染發生。