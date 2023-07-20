Formosa Sexy前進TSR全國機車錦標賽！速可達王者黃晧復出

我是廣告 請繼續往下閱讀
EVS 10.0電動車賽事，林柏丞、鄭力升、王聖欽等人所組成的gogoro廠隊在團隊合作的戰術中取得兩回合的冠軍，完全制霸電動車比賽，本站又迎來黃晧的傷後復出，戰力又將更上一層樓。而在125 D組網紅選手鄒小捷以及賴鴻麟又要再次對決，上一站鄒小捷拿到亞軍後，想挑戰前三站連續奪冠的朱晨維選手，這難度可不小。另外，上一站拿下Bike B組冠軍的黃柏銓選手，即將在八月代表台灣參加韓國的7小時耐久賽，這次也會參加Bike B組，以賽代訓將狀態調到最好，期待他為台灣代表隊贏得好名次！
TSR全國機車錦標賽，站站創新，繼中華職棒啦啦隊樂天女孩及統一獅Uni-Girls到場表演助陣後，本周日7/23即將再次引爆彰化溪湖K1賽車場，邀請職業籃球P.league+夢想家啦啦隊Formosa Sexy，小雞、虔虔、莎莎、璿璇擔任表演嘉賓，全台「最性感啦啦隊」將帶來最HOT的舞蹈表演替選手應援，千萬不要錯過！7月23日下午一點起請鎖定有線電視ELEVEN體育一台（73頻道）、MOD21１台、DAZN.com（官網/OTT）以及TSR協辦單位Reveno motosport YouTube頻道現場直播，掃描直播畫面QRcode就有機會可以抽到限量蝦皮百元優惠券，詳情請上REVENO官方粉絲團。