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Formosa Sexy前進TSR全國機車錦標賽！速可達王者黃晧復出

▲Formosa Sexy前進TSR全國機車錦標賽。（圖／Eleven Sports提供）
▲Formosa Sexy前進TSR全國機車錦標賽。（圖／Eleven Sports提供）

記者吳政紘/綜合報導

全台「最性感啦啦隊」Formosa Sexy前進TSR全國機車錦標賽，本周日7/23即將引爆彰化溪湖K1賽車場，帶來最HOT的舞蹈表演替選手應援，第四站主題王者回歸，車迷朋友期待已久的速可達王者黃晧復出，在2023賽季前不幸摔傷腳踝，經過了大約半年的休養，終於在本站回歸賽道。而上一站奪下生涯首冠的女子選手王宣雅，能否再次締造TSR史上女子選手連勝新紀錄，值得大家期待。

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去年，黃晧選手在SUPER C組中創下了全勝紀錄，今年復出後他將面對SUPER C組霸主詹博堯，彰化溪湖K1賽車場以直線較多且速度較快聞名，改裝性能較好的車輛在直線速度上具有優勢，速度更快的車輛需要選手們更細膩的操控技巧，才能充分發揮車輛的實力，炸彈客跟魔鬼詹再次碰頭不僅僅是選手之間的戰爭，更是兩家車廠之間的對決！

EVS 10.0電動車賽事，林柏丞、鄭力升、王聖欽等人所組成的gogoro廠隊在團隊合作的戰術中取得兩回合的冠軍，完全制霸電動車比賽，本站又迎來黃晧的傷後復出，戰力又將更上一層樓。而在125 D組網紅選手鄒小捷以及賴鴻麟又要再次對決，上一站鄒小捷拿到亞軍後，想挑戰前三站連續奪冠的朱晨維選手，這難度可不小。另外，上一站拿下Bike B組冠軍的黃柏銓選手，即將在八月代表台灣參加韓國的7小時耐久賽，這次也會參加Bike B組，以賽代訓將狀態調到最好，期待他為台灣代表隊贏得好名次！

TSR全國機車錦標賽，站站創新，繼中華職棒啦啦隊樂天女孩及統一獅Uni-Girls到場表演助陣後，本周日7/23即將再次引爆彰化溪湖K1賽車場，邀請職業籃球P.league+夢想家啦啦隊Formosa Sexy，小雞、虔虔、莎莎、璿璇擔任表演嘉賓，全台「最性感啦啦隊」將帶來最HOT的舞蹈表演替選手應援，千萬不要錯過！7月23日下午一點起請鎖定有線電視ELEVEN體育一台（73頻道）、MOD21１台、DAZN.com（官網/OTT）以及TSR協辦單位Reveno motosport YouTube頻道現場直播，掃描直播畫面QRcode就有機會可以抽到限量蝦皮百元優惠券，詳情請上REVENO官方粉絲團。

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