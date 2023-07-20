濱口龍介朝聖侯孝賢最愛餐廳 難忘絕妙滋味「真的太好吃」
日本導演濱口龍介（濱口竜介）以《在車上》獲得奧斯卡最佳國際影片而聲名大噪，今（20）日他來台灣出席「一一重構：楊德昌」回顧展，受訪透露這趟朝聖了米其林推薦餐廳「雞家莊」，「聽說那是侯孝賢導演常吃的餐廳，真的太好吃了，想在離開台灣前再吃一次。」被問到想跟哪些台灣演員合作？濱口龍介笑說：「我不太敢點名，不過如果能跟楊德昌和侯孝賢導演合作過的演員合作，那真的太好了。」
記者羅凌筠/台北報導
濱口龍介造訪台灣3次，身為楊德昌的粉絲，他坦言年輕時看不懂，真正領會到他的電影已經30歲，「我那時候看《牯嶺街少年殺人事件》得到的衝擊最大，看這部電影彷彿看到了全世界，我甚至到現在都還想不通，尤其是《牯嶺街少年殺人事件》每個角色在鏡頭前不只是台詞，會讓觀眾看到更多，是多於台詞本身的東西。」以前來台灣，濱口龍介還去參觀《一一》取景的高架橋下空地。
被問到自己是如何選擇演員？濱口龍介表示，通常他會花1個小時跟演員聊天，觀察演員的個人特質，「對自己誠不誠實很重要，很多時候會有對話不成立的情況，因為可能演員很想要拿到角色，所以藏的太多，會讓對話一直不成立，那樣演員就無法適時掏出自己，像有些演員就是單純不容易妥協，所以不容易改變自己。」
濱口龍介在《在車上》已經和台灣演員袁子芸合作過，當時兩人透過視訊試鏡，導演事前保密劇本改編自村上春樹的小說，等到確定演員時間，才告知袁子芸不是演主角，濱口龍介說，「袁子芸告訴我，她認為角色沒有大小，如果斟酌在角色重要性上，就不會是個好演員，當下我就知道她是個令人放心的演員，可以將角色託付給她。」一般日本演員比較聽從導演的要求，不過袁子芸卻是很積極主動提出自己可以怎樣演，也讓濱口龍介覺得很與眾不同。