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天使號貨櫃輪進水半沉　1349只空貨櫃落海漂流

▲停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號貨櫃輪進水呈半沉狀況，船上1349只空貨櫃落海漂流，高雄港務分公司已緊急派員打撈中，以維進出港船舶之安全。(圖／記者黃守作攝，2023.07.21)
▲停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號貨櫃輪進水呈半沉狀況，船上1349只空貨櫃落海漂流，高雄港務分公司已緊急派員打撈中，以維進出港船舶之安全。(圖／記者黃守作攝，2023.07.21)

記者黃守作／高雄報導

停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號(ANGEL)貨櫃輪進水呈半沉狀況，19名船員已獲救，但船上1349只空貨櫃落海漂流，高雄港務分公司於今(21)日緊急動員打撈中，以維進出港船舶之安全。

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▲停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號貨櫃輪進水呈半沉狀況，船上1349只空貨櫃落海漂流，高雄港務分公司已動員打撈中，以維進出港船舶之安全。(圖／記者黃守作攝，2023.07.21)
▲停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號貨櫃輪進水呈半沉狀況，船上1349只空貨櫃落海漂流，高雄港務分公司已動員打撈中，以維進出港船舶之安全。(圖／記者黃守作攝，2023.07.21)
停泊於高雄港錨區的帛琉籍天使號(ANGEL)貨櫃輪因不明原因進水，船體持續向左傾斜8至9度，船長宣布棄船，船上19名船員已獲救，但船上1349只空貨櫃卻落海漂流，高雄港務分公司乃採因應措施，派員打撈中。

高雄港務分公司總經理王錦榮表示，昨(20)日上午，在高雄港外海因船舶進水傾斜的帛琉籍天使號(ANGEL)貨櫃輪，經海巡人員優先將該輪全數19名船員救起，並進港上岸後，該輪船艙持續嚴重進水，至今(21)日凌晨零時19分呈半沉沒狀況，僅剩船艏浮於水面。

王錦榮說，由於船上1349只空貨櫃漂流海面上，高雄港務分公司於凌晨1時，召開第三次緊急應變會議，動員高雄港區拖船與各類工作船，連夜進行搜尋與打撈作業，並透過港口信號台及漁業電台，以無線電持續通報周邊船舶注意漂流空貨櫃，以避免造成航安事故。

由於天使輪船上仍存有燃油，為避免燃油外洩污染海域，除高雄港務分公司自有防污、除污能量備妥，於今(21)日上午，即在沉船周圍圍設攔油索，海洋委員會海洋保育署也調派攔油索、吸油棉索等防污資材支援，全力防堵沉船內燃油外洩，影響海域環境。

高雄港務分公司也依商港法責成船東限期內提送沉船打撈、浮揚與油水抽離計畫，並調派船舶在沉船周圍執行監控，如有油污外洩，應立即調派除污船舶進行清除，防止油污擴散情形。

王錦榮指出，高雄港為我國主要貨物進出港口，20日因漂流貨櫃暫停一港口船舶進出港，今(21)日上午5時35分一港口恢復船舶進出港作業，因受漂流貨櫃影響，為確保航行安全，調整二港口進出港管制時間至上午8時。

高雄港務分公司為避免漂流空櫃影響港外海域航行安全，緊急協請港勤業者調派港區工作船，在航道周邊警戒，防止漂流貨櫃進入航道阻礙船舶進出港，以維持船舶進出與港口正常運作。
 

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