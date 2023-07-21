駁柯文哲「仇女」 蔡壁如：執政黨權勢性騷、外遇升官又算什麼？
716大遊行後，民眾黨主席柯文哲被貼上」仇女」、「厭女」標籤。前立委蔡壁如在臉書批評綠營選舉造謠，並舉自己、黃珊珊、高虹安等人為例，強調民眾黨一直是女力團隊撐起半邊天。反觀執政黨「那些數不清的權勢性騷、外遇升官，又是哪種等級的罪？」
記者顏幸如／台中報導
7月16日凱道「公平正義救台灣」遊行，因現場人數性別比例懸殊，事後有人整理民眾黨主席柯文哲過去的言論，攻擊他「仇女」、「厭女」， 將代表民眾黨參選台中市第一選區立委的蔡壁如，今（21）日在臉書駁斥上述說法，批評是選舉造謠。
蔡壁如指出，一場人民訴求公平正義的716凱道抗議，只因到場男女比例差距太大，就被操作成柯文哲的「厭女」所導致。且隨即而來的民調，顯示柯文哲在30到39歲女性支持度，自上月51.75%掉到遊行後的45.39%。
她不解的問：「以前大家都說柯文哲靠女力撐起半邊天，柯文哲真的『厭女』嗎？」她舉自己和黃珊珊、高虹安、陳琬惠，學姊黃瀞瑩為例，「看看民眾黨的女力團隊，哪一個不是獨立撐起半邊天？如果真的『厭女』怎會如此？」
蔡壁如認為，若要拿柯文哲涉及女性的言論來操作「厭女」形象，是罪大惡極的岐視女性，並反擊綠營「執政黨那些數不清的權勢性騷、外遇升官，又是哪種等級的罪？」