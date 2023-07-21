睽違7年　中市清泉崗航空嘉年華將登場

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民政局說，此次活動由空軍第三戰術戰鬥機聯隊與台中市政府合作舉辦，活動當日上午7時30分開放進場、9時表演正式登場，由5架IDF型戰機帶來開幕衝場，另2000-5型、F-16V型戰機及勇鷹新式高教機，也將進行一連串空中展演，空軍戰機精銳盡出，大展震撼英姿。
民政局表示，除空中動態操演，地面陳展裝備也邀請陸、海軍共同陳展，包含空軍各型戰鬥機、教練機、運輸機及反潛機，並新增愛國者及天弓三型防空飛彈；陸軍則有阿帕契直升機、黑鷹直升機及各型戰甲車與火箭；海軍部分有雄風二、三型飛彈、鋭鳶及紅雀無人機等裝備；另營區還開放當日上午8時至下午4時近百攤台中市在地特色美食小吃、知名糕餅伴手禮等攤位展售，歡迎民眾造訪體驗熱鬧氛圍。
民政局指出，為避免基地週邊交通壅塞，此次活動不開放自駕入場，呼籲民眾多加搭乘大眾運輸工具前往參觀，民眾可至高鐵台中站4號出口、豐原火車站-社會住宅停車場、水湳中央公園-大鵬經貿路口公車站、台中港旅客服務中心停車場、神岡籃球溜冰兼廣場-示範公墓公車站等5處接駁站轉乘接駁車，接駁入營時間為上午7時至下午2時；另搭乘公車或步行至營區民眾，請於清泉崗營區大營門或神岡門完成查驗，搭乘接駁車至會場，相關資訊可至空軍司令部臉書專頁查詢。
民政局提醒，參訪民眾需憑中華民國身分證或其他附照片證件，並依管制人員引導入營；尚未取得中華民國身分證的外（陸）籍配偶或看護，應由其中華民國籍配偶或看護對象陪同入場，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件接受查驗。另軍方為貫徹行政中立與營區純淨，嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動，並禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器，以維軍機保密與飛航安全。