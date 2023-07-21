女足世界盃／隊史首顆進球空歡喜！　瑞士拒爆冷2：0勝菲律賓

2023年女子足球世界盃小組賽，瑞士拒絕爆冷，上、下半場各進一球，終場2：0擊敗菲律賓，與地主紐西蘭並列A組第一。這也是瑞士隊史第二場在世足賽的勝利。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本次世足賽擴編成32隊，也讓菲律賓首度踏上世足賽舞台，且在第15分鐘由Katrina Guillou將球送入球門，一度以為踢進隊史首顆進球，可惜空歡喜一場，最終判定為越位。第45分鐘菲律賓在禁區犯規，經過檢視後確認是菲國Jessika Cowart踢到瑞士Coumba Sow的腳跟，被判罰12碼。瑞士由Ramona Bachmann執行，並將球踢向球門左側，順利破網。下半場第64分鐘，瑞士攻勢再起，中場大將Seraina Piubel在門前補射破門，率隊取得2：0領先，奠定勝基。整場比賽瑞士主導戰局，控球率達到73%，19次射門、9射正都遠優於菲律賓的3次射門、0射正。🔥女足世界盃完整分組、賽程看這裡女足世界盃／冷門！奈及利亞鐵桶陣 逼和東京奧運金牌加拿大女足世界盃／完整賽況看這裡 東道主澳洲、紐西蘭首戰都開胡女足世界盃／歷史性一刻！紐西蘭1：0勝挪威、奪隊史首勝女足世界盃／愛爾蘭接連錯失良機！地主澳洲1：0順利贏球