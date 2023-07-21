綠營原民雙姝Kolas、陳瑩6年前就結怨　屢為選區、原住民政策互槓

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同年2月，原民會公告《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，劃設80萬公頃的傳統領域土地，但因只限公有地、排除私有地，引發部分原住民不滿。陳瑩認為沒有完整劃設、公告傳統領域，非常荒謬更無法接受。反觀Kolas表示支持原民會方案，更直指原住民運動不是乞丐運動，原住民也不是狗，不需要在總統府前要求開門，兩人意見分歧。
Kolas去年獲民進黨徵召參選花蓮縣長，未料卻在選前一日，有原住民前黨工在臉書發文，稱自己身為長期參與原住民族議題的人，完全無法替Kolas說任何一句好話，最後也奉勸選民，「不要對著原住民喊什麼原住民就是要支持原住民，憑什麼我就問。」3千多字的長文讓Kolas陣營頗為不滿，甚至認為是有黨內同志策動所致，讓雙方嫌隙再度加深。
Kolas因參選花蓮縣長失利，外界質疑為何不蹲點花蓮深耕，為此她也在臉書澄清，因法律緣故只能不得參選區域立委，只能參選原民立委。而Kolas若參選被歸類為平地原住民選區恐將直接衝擊陳瑩，讓兩人競爭關係逐漸浮上檯面。
Kolas昨日發文稱，自己從未要爭取參選2024立委，多年來從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩卻對他諸多莫名攻擊從沒停止，認為對方為一場選舉，泯滅人性。雙方嫌隙堆疊，多年來的恩怨，最終在昨日正式引爆。