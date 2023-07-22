馮容潔、黃柏峰專訪／撕開「霸總假面」 共組2年CP：完全沒吵架
馮容潔、黃柏峰在《機智職場生活》上演霸道總裁和小職員的辦公室戀愛，撒糖程度比起前作《機智校園生活》更加甜蜜，2人接受《NOWnews今日新聞》專訪時，馮容潔提到黃柏峰看似高冷，其實跟真實個性有反差萌，「有一次劇組去唱歌，女生們在聊好男人的話題，他突然跳起來指著每個男生問『你是不是好男人』，其實滿三八的。」川咪CP這對螢幕情侶一組就是2年，他們一致表示從來完全沒吵架過，當面還鬥起嘴來，馮容潔搞笑嗆他：「2年是有點看膩了。」黃柏峰有默契接話：「她就覺得跟我玩玩就好。」
記者羅凌筠/專訪
由於劇情從校園邁入職場，他們從男女朋友升格同居情侶，黃柏峰形容劇本多了很多「愛情動作戲」，吻戲也要有別於校園清新純愛型，好比同居時2人要一路從玄關親吻，一邊旋轉進房間，馮容潔身材嬌小，黃柏峰親一親嘴唇還會錯位碰到鼻子，吻到脖子痠痛，馮容潔說：「他有一場戲把我拋到床上，整個人趴在我身上，他很大隻，我覺得要被壓死了。」黃柏峰坦言拍這部戲有時間健身，抱著馮容潔甩很輕鬆，體格健壯的他遇到裸上身的戲分，會在片場伏地挺身40到60下，「快速讓肌肉充血變大。」
被問到希望哪些劇情發生在現實生活？馮容潔說是黃柏峰準備一大桌豐盛晚餐求婚的戲：「回到家累得要死，打開門有人幫妳煮一桌子菜很浪漫耶，會煮菜加分。」黃柏峰聽了說：「那我現在去學。」馮容潔笑著點菜要吃咖哩飯。而黃柏峰喜歡2人在同一間公司上班，每天開車接送馮容潔上下班的橋段，馮容潔逗他：「那如果女友在屏東上班咧？」黃柏峰投降認輸，為難表示：「要在能力所及的範圍內。」
談到現實生活為另一半做過什麼浪漫的事情？馮容潔表示以前和高中時交的男友不同校，在男友畢業旅行時，她把手鍊及甜蜜合照包裝成禮物，託男友同學遞給飯店房務人員轉交，「他在的地方沒有我，他卻收到我的禮物，這件事情很浪漫吧。」初戀發生在13歲的黃柏峰，坦承：「我不算是浪漫的人，不會搞浪漫儀式，頂多在女友不注意的時候塞手寫卡片給她，我覺得現代人很少寫卡片，文字的溫度還是滿有誠意跟心意。」
至於自己的理想型，黃柏峰喜歡眼睛漂亮、脾氣好又孝順的類型，馮容潔說：「我喜歡逗我笑的男生。」黃柏峰爆料劇組裡山豬（陳俊甫）最符合她的條件，馮容潔說：「山豬真的會讓我笑爆，他就自帶喜感，不管做什麼事都好笑，連彎腰綁鞋帶都好笑，如果跟山豬交往2年，腹肌都練出來。」不過問到周刊拍到的緋聞男友蟻大點（鄭博），馮容潔表示對方是「現在穩定互有好感的好朋友」，拍攝比較親密的戲也不需跟他報備。
《機智職場生活》LINE TV每周一、周三晚間8點網路首播，TVBS劇在一起YouTube頻道每周二、周四晚間9點半播出，TVBS 42頻道每周六晚間10點準時播出。