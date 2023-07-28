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專訪／不怕比較！林靜儀自評努力120分　自信「絕對比對手好」

記者陳威叡／台北報導

民進黨傾全黨之力，在中二補選一役順利扳倒顏家，林靜儀深知自己沒有蜜月期，隔天上工便告訴團隊，只有2年時間建立與民眾的信任。林靜儀說，當選之後就開始進入選戰模式，能到的行程幾乎全部排上，甚至連上廁所的時間都沒有，若要給自己打分數，對於選區的付出與努力絕對超過100分，也自信若跟對手相比，成績一定是非常好，她想讓民眾清楚知道，「他們值得更好的對待，更好的政治」。

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「我的努力度真的要打120分！」對於上任以來的拚勁表現，林靜儀沒有猶豫。當選後的隔日，林靜儀深知沒有蜜月期，她向團隊說道，只有2年的時間讓地方民眾相信，「我們是比較好的政治、比較好的民主服務模式、不為私利的團隊。」

▲林靜儀為自己的努力度打上120分，深知當選之後沒有蜜月期，要用2年的時間爭取選民的信任。（圖／記者葉建勳攝）
▲林靜儀為自己的努力度打上120分，深知當選之後沒有蜜月期，要用2年的時間爭取選民的信任。（圖／記者葉建勳攝）
林靜儀坦言，自己在當選之後隨即在準備2024選舉，沒有休息的空間，立即要進入選戰模式，甫當選過完農曆年後，就展開地方問政說明會，讓選民知道她為了地方在努力，包括地方會勘與協調會的行程，能趕到的幾乎全部都排上。林靜儀也自信，自己擔任立委的成績，絕對比對手好非常多，但一定還有沒有跑到的行程、尚未解決的問題，為自己打了80分，但是對於選區的付出跟努力，「我們絕對超過100分。」

林靜儀曾一段婚姻並在2007年回歸單身，被問及感情一事，她說著現今生活模式，睜開眼後跑行程、開會、協調會、行程、有時候可能到晚上8、9點才結束，甚至9點後會安排座談會、客廳會，坦言現在只有能力負擔這樣的生活，「忙到什麼程度，連上廁所都不太有時間。」

對於這樣的生活，林靜儀也說，不太有人會追求這種沒有休息時間、永遠把時間排到最滿的生活，擔任立委並非追求這份工作，而是對這份工作負責，因為背景與理想，在這樣的時間點必須擔負起責任。

林靜儀表示，對於選民，她有責任讓大家看見，他們值得更好的對待與更好的政治，讓地方上對政治有理想的年輕人可以看見，政治不再被地方勢力把持，年輕人有機會對地方付出，「我們把這條路開出來了，我覺得這是我們的責任。」

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