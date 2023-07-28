專訪／不怕比較！林靜儀自評努力120分　自信「絕對比對手好」

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林靜儀坦言，自己在當選之後隨即在準備2024選舉，沒有休息的空間，立即要進入選戰模式，甫當選過完農曆年後，就展開地方問政說明會，讓選民知道她為了地方在努力，包括地方會勘與協調會的行程，能趕到的幾乎全部都排上。林靜儀也自信，自己擔任立委的成績，絕對比對手好非常多，但一定還有沒有跑到的行程、尚未解決的問題，為自己打了80分，但是對於選區的付出跟努力，「我們絕對超過100分。」
林靜儀曾一段婚姻並在2007年回歸單身，被問及感情一事，她說著現今生活模式，睜開眼後跑行程、開會、協調會、行程、有時候可能到晚上8、9點才結束，甚至9點後會安排座談會、客廳會，坦言現在只有能力負擔這樣的生活，「忙到什麼程度，連上廁所都不太有時間。」
對於這樣的生活，林靜儀也說，不太有人會追求這種沒有休息時間、永遠把時間排到最滿的生活，擔任立委並非追求這份工作，而是對這份工作負責，因為背景與理想，在這樣的時間點必須擔負起責任。
林靜儀表示，對於選民，她有責任讓大家看見，他們值得更好的對待與更好的政治，讓地方上對政治有理想的年輕人可以看見，政治不再被地方勢力把持，年輕人有機會對地方付出，「我們把這條路開出來了，我覺得這是我們的責任。」