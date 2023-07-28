專訪／聽Podcast看YT 林靜儀羞認追星兩男神「簽名海報掛立院」
林靜儀從投入選戰到成為立委，轉眼8個月時間過去，生活被地方行程與大小會議填滿，她坦言自己生活沒有空閒時間，需要休息或放空，就會聽Podcast或看Youtube，平時會追的是「好味小姐」，有貓跟小孩很可愛，笑稱家中的廚餘機也是被好味小姐推坑敗入。而專訪即將進入尾聲，記者手指著辦公室門上的鄭元暢的巨幅簽名海報，林靜儀突爆出高分貝笑聲說「好好笑，好害羞喔」，提及心中男神，瞬間變成小迷妹，透露自己是主治醫師還去參加見面會，被學生嘲笑「不要被別人發現」。
記者陳威叡／台北報導
林靜儀說，自己基本上幾乎沒有閒暇的時間，在高鐵上想稍微休息一下，會聽Podcast或看看Youtube，提到幾乎必追也會反覆聽的就是好味小姐，連Youtube也會追，有貓咪、有小孩很可愛，Youtube部分，有時候會看「HOOＫ」、「謎案追蹤」跟「文昭談古論今」。
有助理透露老闆近來的新歡是廚餘機，林靜儀說，因疫情緣故偶爾在家煮東西吃，生鮮食品垃圾很難處理，那時候就覺得廚餘機很不錯，但也是看好味小姐有被燒到，被推坑敗入，現在在家煮點東西變成習慣，更笑稱現在會想著「今天沒有給廚餘機吃點東西」，就會煮個湯讓廚餘機有事做。
而專訪即將進入尾聲，記者手指著辦公室門上的鄭元暢的巨幅簽名海報，林靜儀突爆出高分貝笑聲說「好好笑，好害羞喔」，提及自己的心中兩大男神，在念大學時期金城武剛出道，她為此收集了一大堆的海報與照片。
而會迷上鄭元暢則是因台劇《薔薇之戀》，林靜儀回憶，印象中鄭元暢是豐原人，講話有台中腔很可愛，當時自己已經是主治醫師，仍會參加見面會會、簽名會，提及偶像瞬間變成迷妹，招牌的彎彎笑眼藏不當年住追星的小確幸。
林靜儀說，國中時期同學都在追小虎隊，她則在牆上貼愛因斯坦，結果自己當了主治醫師在追鄭元暢，被同事嘲笑要趁小孩年輕的時候就要追星，不要像她一樣，後來沒有時間再參加活動，這些海報都留著，辦公室的玻璃門很大一片，就把鄭元暢的海報掛上。一向給人專業醫師形象的林靜儀，在螢光幕上問政犀利、作風剽悍，鮮為人知的少女心，藏在辦公室門後，放在心底。