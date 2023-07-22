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土水修造技術保存蘇清良辭世　文化部呈請總統褒揚

▲重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者蘇清良（圖）於20日辭世，享壽89歲，文化部表示將呈請總統明令褒揚。（圖／文化部提供）
▲重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者蘇清良（圖）於20日辭世，享壽89歲，文化部表示將呈請總統明令褒揚。（圖／文化部提供）

中央社

（中央社記者邱祖胤台北21日電）重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者蘇清良於昨天辭世，享壽89歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼，表示文化部將呈請總統明令褒揚。

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根據文化部發布新聞稿，蘇清良司阜跨越時代、努力精進傳統土水技藝，曾參與台灣總督府交通局鐵道部等國定古蹟修復工程，並致力於技術傳承，於文化資產保存與傳承貢獻良多。

新聞稿指出，蘇清良1935年出生，高雄湖內人。16歲時拜師學藝，學習興建漢式傳統的竹籠仔厝及土埆造、磚造的農村合院，後轉作民間現代工程。1998年退休後，續由從事古蹟修復行業的獨子蘇神男引領復出。

蘇清良父子共同參與古蹟修復工作，例如台北賓館、台灣總督府交通局鐵道部、新竹州廳、霧峰林家、恆春古城等30多處古蹟修復案場，蘇清良司阜雖是人生後半場才正式參與古蹟修復工作，卻能憑藉年輕學徒時期打下的基本功底，得心應手應付各種案場需求。

蘇清良擅長日式傳統建築灰作壁面塗抹、線腳拖拉，以及磨、洗、斬石子等面飾工法，尤善於因應不同的環境條件及工作需求，以巧思自製工具進行線腳拖拉，充分掌握線腳造型優美、平直、細緻的施作秘訣。

蘇清良於2019年經高雄市政府認定為文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，2022年獲文化部認定為重要文化資產保存技術「土水修造技術」保存者，亦即人間國寶。

蘇清良2018年起從專司古蹟修復的土水匠師，逐漸轉型為土水修造技術教學業師，不藏私地公開技術實作示範過程。蘇清良家族成員皆投入台灣傳統建築修復，近年來孫子蘇建銘更傳承祖父土水修造技術，通過文化部土水作傳統匠師資格審查，祖孫傳承共同投入文化資產修復，傳為佳話。（編輯：陳政偉）1120721

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