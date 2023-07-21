黃偉哲領軍巡檢建築工地 展現防治登革熱決心

登革熱疫情嚴峻，加上連日下雨，台南市長黃偉哲今(21)日帶領工務局等單位組成的聯合稽查小組，前往北區建築工地稽查。黃偉哲與稽查人員一起巡檢工地是否有積水及病媒蚊的存在，並要求建築工地業者落實投藥及清除積水等防治工作。
記者張振興/台南報導
黃偉哲強調，登革熱防治人人有責，尤其建築工地多處設施遇上下雨容易積水，常被業者忽略，要求工地業者務必做好防治工作，市府會不定期到工地進行稽查，一旦發現病媒蚊，定會當場進行開罰，並勒令停工一周，直到做好工地環境衛生，才會准予復工，業者不要以身試法，也不要挑戰市府執行公權力及防治登革熱的決心。
為因應登革熱疫情擴散及近日接連降雨，黃偉哲今(21)日率領工務局、環保局、衛生局組成的聯合稽查小組，前往北區立人段集合住宅新建案，進行施工中建築物的稽查工作，針對工地各處切實巡檢，尤其是地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等易積水區域重點巡檢。
工務局強調，建築工地若經查獲陽性孳生源或孳生病媒蚊，將依建築法第58條妨礙公共衛生規定，勒令停工一周，希望建築工地業者務必配合，上工前進行孳清作業，市府也將隨時派員到工地監督確實做好環境孳清，持續落實「巡、倒、清、刷」，以防止登革熱病媒蚊的生長，落實台南市建築工地的公共衛生。