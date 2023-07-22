是否參選2024總統？郭台銘：訪美不是面試、除非大家「給我資格」

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郭台銘21日晚間赴新北市三重綜合體育館，參加「董事長開講」粉絲見面會，包括國民黨新北市議員葉元之、台北市議員張斯綱都到場聆聽；郭台銘在講演時也開玩笑對葉元之說，是敵是友、不知道，既然來了，歡迎加入郭陣營。
郭台銘在會中回應此前造訪美國白宮經歷，以及金門宣言能否達成兩岸和平時表示，民進黨這幾年利用美中衝突謀取私利，造成兩岸兵凶戰危處境；他近日走訪鄉間聽取民意，民間的懇求很簡單，就是平穩生活，並強調，自己是少數與美、中兩方高層，都有交情的人。
郭台銘指出，他知道美國總統、參眾兩院議員以及中國的想法，大家都不要戰爭，都是要穩定經濟發展的社會，而他是「會給美國生金蛋的和平鴿」；訪美行不是為了面試，「因為目前沒有資格，除非你們給我資格」。語畢，台下爆出掌聲並高呼「總統好」，氣氛熱烈。
現場民眾問到，當選後會不會徹查民進黨這些年、比如防疫預算、高端弊案、前瞻預算等弊案，郭台銘自嘲說，這個提問有前提，是當選後，他民調這麼低怎麼會當選，現在爹不疼娘不愛，一定是自己努力不夠，國政牛肉不被接受。
他指出，弊案不一定要等到誰當選才查，呼籲民進黨主席賴清德可先從台南光電弊案及新竹球場弊案等查起，應該很快就能查出來；大家也要要求執政當局，在大選前3個月，公開這些弊案的查處結果，請民進黨先來全民查弊運動。
有民眾詢問社會住宅很難抽，能否開間社會住宅公司，郭台銘回應，民進黨過去8年說要興建20萬戶社宅，政見已經跳票，他要向建商喊話，應培養未來客戶，社宅應留給社會新鮮人、年輕人居住。
郭台銘表示，他願意開一家社會住宅公司，提供「窮人的維他命」，並以民間的效率去建設社宅，但會開放給民間市場，不願與民爭利，讓全台有資本的建商一起投入。（編輯：林克倫）1120721