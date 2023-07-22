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96歲傳奇歌王東尼班奈特去世！打過二戰、染毒　高齡合作女神卡卡

▲美國傳奇歌王東尼班奈特過世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國傳奇歌王東尼班奈特過世，享耆壽96歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者楊穎軒／綜合報導

美國國寶級爵士樂歌手東尼班奈特（Tony Bennett）當地時間昨（21）日天凌晨去世，享耆壽96歲，他晚年罹患阿茲海默症依然不放棄演唱，2021年二度與女神卡卡（Lady Gaga）合作推出爵士樂專輯，奪下告示牌專輯榜榜首，成為金氏世界紀錄最年長的冠軍紀錄保持人，為傳奇的音樂生涯畫下句點。

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▲東尼班奈特（左）晚年和忘年之交女神卡卡的合作成為絕響。（圖／美聯社／達志影像）
▲東尼班奈特（左）晚年和忘年之交女神卡卡的合作成為絕響。（圖／美聯社／達志影像）
據外媒報導，公關證實高齡96歲的東尼班奈特在紐約辭世，並未透露具體死因，他2014年和女神卡卡合作發行爵士樂專輯《Cheek to Cheek》，隔年兩人在葛萊美頒獎典禮上的演出令人印象深刻，2016年東尼被診斷出阿茲海默症後沒有停止歌唱，持續灌錄唱片，又與卡卡推出《Love For Sale》專輯，再次榮獲葛萊美「最佳傳統流行演唱專輯獎」，成為遺作。

▲東尼班奈特是美國殿堂級歌手，圖為2018年4出席頒獎典禮，當時已經92歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲東尼班奈特是美國殿堂級歌手，圖為2018年4出席頒獎典禮，當時已經92歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲東尼班奈特在好萊塢星光大道的星星上放著粉絲弔唁的鮮花，他兩個禮拜後將滿97歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲東尼班奈特在好萊塢星光大道的星星上放著粉絲弔唁的鮮花，他兩個禮拜後將滿97歲。（圖／美聯社／達志影像）
東尼班奈特經歷過二戰，與兩任妻子均與以離婚收場，還曾染上毒癮，縱橫樂壇超過70年的他，最知名的代表作為1962年的〈I Left My Heart In San Francisco〉，一生累積70張專輯，拿下19座葛萊美獎，包括一座終身成就獎，曾被已故歌手法蘭克辛納屈盛讚是「世上最偉大的流行歌手」。

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