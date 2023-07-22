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懷疑女友劈腿！硬搶手機查看毆打又掐脖　男星林曜晟遭判刑4月

▲去年5月間，男星林曜晟為查看張姓女友手機，雙方於住處發生肢體衝突，遭判3月徒刑，合併應執行4月徒刑。（圖／林曜晟臉書）
▲去年5月間，男星林曜晟為查看張姓女友手機，雙方於住處發生肢體衝突，遭判3月徒刑，合併應執行4月徒刑。（圖／林曜晟臉書）

記者林盈君／綜合報導

曾出演《女力報到》的男星林曜晟，於去年5月間，為查看張姓女友手機，雙方於住處發生肢體衝突，張女遭林曜晟毆打掐頸脖，林也遭張女咬傷，之後雙方互告傷害。而檢方偵結起訴，案件經士林地院審理，依妨害自由、傷害等罪，判林曜晟3月徒刑，合併應執行4月徒刑、得易科罰金12萬元；張女則依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元，全案可上訴。

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回顧案情，去年5月間，林曜晟懷疑張姓女友劈腿，欲查看張女手機訊息，雙方因此爆發肢體衝突，林曜晟被張女咬傷手臂及手指；林曜晟則是毆打張女臉部，之後又對其掐頸脖、用腳踹等。事後張女躲進房間內，林曜晟揚言要求張女給出手機密碼，否則就限制張女離去。

事後雙方到醫院驗傷、並前往警局互相提告，檢方依傷害罪起訴張女；林曜晟被依妨害自由、傷害等罪嫌起訴。案經士林地院審理，雙方均否認犯行，也不願和解，依法判處林曜晟3月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科罰金12萬元；張女依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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