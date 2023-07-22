懷疑女友劈腿！硬搶手機查看毆打又掐脖 男星林曜晟遭判刑4月
曾出演《女力報到》的男星林曜晟，於去年5月間，為查看張姓女友手機，雙方於住處發生肢體衝突，張女遭林曜晟毆打掐頸脖，林也遭張女咬傷，之後雙方互告傷害。而檢方偵結起訴，案件經士林地院審理，依妨害自由、傷害等罪，判林曜晟3月徒刑，合併應執行4月徒刑、得易科罰金12萬元；張女則依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元，全案可上訴。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，去年5月間，林曜晟懷疑張姓女友劈腿，欲查看張女手機訊息，雙方因此爆發肢體衝突，林曜晟被張女咬傷手臂及手指；林曜晟則是毆打張女臉部，之後又對其掐頸脖、用腳踹等。事後張女躲進房間內，林曜晟揚言要求張女給出手機密碼，否則就限制張女離去。
事後雙方到醫院驗傷、並前往警局互相提告，檢方依傷害罪起訴張女；林曜晟被依妨害自由、傷害等罪嫌起訴。案經士林地院審理，雙方均否認犯行，也不願和解，依法判處林曜晟3月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科罰金12萬元；張女依傷害罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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