杜蘇芮逼近、侵台機會增加　水利署提前防範加強戒備

依據今（22）日最新氣象情資，杜蘇芮颱風持續朝台灣附近海面前進，侵襲台灣機會增加，颱風強度也持續增強，水利署已要求所屬各河川局、水資源局提前進行動員加強各項防汛整備工作，對於各項防汛器材點檢功能正常，易致災防汛熱點及施工中臨河岸工程要加強應變部署，並與地方政府加強聯繫。另外，近日午後陣雨經調配川流水後，水庫蓄水均有增加，相關的抗旱節水及防汛應變都需要持續努力因應。
記者許家禎／台北報導
水利署說明，下週一（24日）杜蘇芮颱風外圍環流開始對迎風面的東半部、恆春半島降雨逐漸增多，下週三至週五（26至28日）各地受侵襲的程度則需看颱風路徑變化來決定，水利署持續關注其動態以及可能較大雨勢的區域，水利署及各河川局於豪雨特報發布後，隨即成立應變小組掌握情資立即應變，並通報地方政府共同防災，以保障人民生命財產安全。
水利署指出，於颱風來臨前也請河川局嚴加檢核抽水站、移動式抽水機組，加強在建工程及破堤施工案件防汛整備情形，將滯洪池放空以預留滯洪空間，落實水門前雜物及淤積清理，針對淹水感測器及水位計等感測設備也加強檢測，以利各項防洪措施在必要時刻發揮防汛功能。
水利署表示，由於台南及嘉義地區水庫蓄水仍待努力，相關供水單位也持續把握降雨機會，盡量使用川流水，使水庫增加進水，也請提醒下游淨水場注意原水濁度升高，備妥藥品、處理池清淤，加強供水穩定。水利署也呼籲民眾，颱風豪雨清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低。