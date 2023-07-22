名家論壇》謝國安／716的冷與熱

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特別的是排名第八的還是跟凱道集會有關，是時代力量黨主席王婉諭。但她總分只有48315分，跟第七名差了一倍。王婉諭受到矚目是因為上台時嗆的不只藍綠，而是開嗆柯文哲。她抨擊民眾黨總統參選人柯文哲過去台北市長任內，不僅有社子島區段徵收爭議，還與黑金勢力、牛鬼蛇神站在一起，「算什麼第三勢力？」王婉諭批評柯文哲與苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標家族站在一起，當侯友宜、郭台銘忙著結交鍾東錦與顏清標家族，「柯文哲也在做一樣的事情」。」只不過王婉諭這樣的言論引發正反兩面評價，雙方支持者也展開網路大戰。被她提到的苗栗縣長鍾東錦名次拉到十九名、顏清標22名，總分也都破一萬分。足見凱道集會遊行的聲量凝聚力與討論度，絕對是本周的焦點。
另一方面，跟凱道對照組的是「外套冷氣圓山組」，其實就是民進黨全代會。民進黨總統參選人賴清德與總統蔡英文分居二三名，總分是140992與126878分。畢竟凱道上大家都在曬太陽，抗議民進黨政府。結果民進黨全代會選在圓山飯店舉行，大家卻都身穿棒球外套，形成在冷氣房穿外套吹冷氣與凱道抗議的鮮明對比。尤其記者問蔡英文覺得冷氣如何時，蔡英文還說冷氣不錯，讓網友逮到機會大酸特酸。而賴清德還有訪美提及「前進白宮」言論上的爭議，美國官方立刻發聲明滅火，深怕影響美中關係。賴清德「台獨金孫」的記憶又回到大眾視野。「務實台獨工作者」即將訪美卻講出白宮都感到不妥的言論，無疑讓賴清德有一點顏面無光。而美國前總統川普為了選舉，不再批評中國反而轉頭批評台灣「半導體工作都被台灣搶光」也引發民眾議論，但行政院長陳建仁卻說「台美經貿有共識」這種不著邊際的話語，彷彿過去認為是朋友的川普現在變了個人不痛不癢。也讓陳建仁聲量來到第十名。總分有28532分。
接下來的7月23日是國民黨全代會。是否換侯的問題也吵了一陣子。選擇出席全代會的韓國瑜本周第九名，總分破三萬分，倡議換猴的鄭麗文聲量依舊在前面，排名第十二名。對國民黨來說，全代會仍然有山雨欲來風滿樓的氣氛。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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