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名家論壇》謝國安／716的冷與熱

▲3萬人716上凱道遊行，怒喊要「居住正義」。（圖／記者林調遜攝）
▲3萬人716上凱道遊行，怒喊要「居住正義」。（圖／記者林調遜攝）

文／謝國安

炎炎夏日最爽的事情是什麼呢？至少我相信其中一種，就是在臥室裡把冷氣開到最大，然後裹著厚厚的棉被追劇。所以同理可證，炎炎夏日一邊吹冷氣一邊穿外套，應該是很爽；對照在大太陽底下在街頭上揮汗如雨，這畫面真的是反差超級大。這就是過去一周，「超級716」的狀況。一邊是民進黨全代會，在圓山飯店吹冷氣穿外套；一邊是館長和戰神黃國昌發起的凱道公平正義遊行聚會，在大太陽底下揮汗抗議陳情。當然這沒有什麼對跟錯，只有觀感上的差異。所以過去一周幾乎所有政治人物的聲量起伏，都跟716有關。從第一名到第六名分別是柯文哲、賴清德、蔡英文、陳之漢（館長）、黃國昌、侯友宜，聲量總分都破十萬，加上第七名的郭台銘也有九萬四千多分。足見討論度之高。

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根據Sola大數據團隊本周（7/13-7/19）政治人物聲量排行分析，民眾黨主席繼總統參選人柯文哲排名第一，總分高達18萬。跟柯文哲相關的是「公平正義凱道組」，由館長陳之漢和戰神黃國昌發起的凱道集會，所有非民進黨陣營的總統參選人也都到場。柯文哲當然在本周除了凱道集會之外，還有柯文哲在菱傳媒七月民調中，跌破了三成的支持度也引發議論。因為柯文哲民調流失最多的竟然是女性選民，因此網路上開酸他「仇女」的言論引發論戰。而其他參與凱道集會的總統參選人聲量也居高不下，侯友宜總分101794分，郭台銘也有94401分。不論各方言論如何解讀這場凱道集會，來參與的人都獲得了極大的聲量。發起人館長115717分，黃國昌105869分，都相當高。

▲（圖／Sola大數據團隊）
▲政治人物聲量排行。（圖／Sola大數據團隊）
特別的是排名第八的還是跟凱道集會有關，是時代力量黨主席王婉諭。但她總分只有48315分，跟第七名差了一倍。王婉諭受到矚目是因為上台時嗆的不只藍綠，而是開嗆柯文哲。她抨擊民眾黨總統參選人柯文哲過去台北市長任內，不僅有社子島區段徵收爭議，還與黑金勢力、牛鬼蛇神站在一起，「算什麼第三勢力？」王婉諭批評柯文哲與苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標家族站在一起，當侯友宜、郭台銘忙著結交鍾東錦與顏清標家族，「柯文哲也在做一樣的事情」。」只不過王婉諭這樣的言論引發正反兩面評價，雙方支持者也展開網路大戰。被她提到的苗栗縣長鍾東錦名次拉到十九名、顏清標22名，總分也都破一萬分。足見凱道集會遊行的聲量凝聚力與討論度，絕對是本周的焦點。

另一方面，跟凱道對照組的是「外套冷氣圓山組」，其實就是民進黨全代會。民進黨總統參選人賴清德與總統蔡英文分居二三名，總分是140992與126878分。畢竟凱道上大家都在曬太陽，抗議民進黨政府。結果民進黨全代會選在圓山飯店舉行，大家卻都身穿棒球外套，形成在冷氣房穿外套吹冷氣與凱道抗議的鮮明對比。尤其記者問蔡英文覺得冷氣如何時，蔡英文還說冷氣不錯，讓網友逮到機會大酸特酸。而賴清德還有訪美提及「前進白宮」言論上的爭議，美國官方立刻發聲明滅火，深怕影響美中關係。賴清德「台獨金孫」的記憶又回到大眾視野。「務實台獨工作者」即將訪美卻講出白宮都感到不妥的言論，無疑讓賴清德有一點顏面無光。而美國前總統川普為了選舉，不再批評中國反而轉頭批評台灣「半導體工作都被台灣搶光」也引發民眾議論，但行政院長陳建仁卻說「台美經貿有共識」這種不著邊際的話語，彷彿過去認為是朋友的川普現在變了個人不痛不癢。也讓陳建仁聲量來到第十名。總分有28532分。

接下來的7月23日是國民黨全代會。是否換侯的問題也吵了一陣子。選擇出席全代會的韓國瑜本周第九名，總分破三萬分，倡議換猴的鄭麗文聲量依舊在前面，排名第十二名。對國民黨來說，全代會仍然有山雨欲來風滿樓的氣氛。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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