保存台灣戰略金屬資源！中台資源攜手金屬中心　促進循環經濟能力

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其相關合作計畫將涉及火法冶煉研究和濕法電解純化技術研究，中台資源科技和金屬中心目標從2023年起陸續完成無鹵銅粉火法冶煉製程技術開發，以生產銅錠，其純度達到≧90wt%；以及造渣冶煉技術和銅粉吹氧精煉製程等開發，進一步提高銅錠純度，達到≧95wt%；最終達成濕法電解純化技術開發，以生產出純度為4N的陰極銅。
此外，隨著電動車的普及，鋰電池的回收再利用成為重要議題。根據環保署統計數據，預計到2025年，二次鋰電池的回收量將達到約1,100公噸，而2030年，預計增長到1.02萬公噸，是2025年處理量的10倍。
目前，國內廠商主要將鋰電池回收後進行簡單的攪碎和分類，使其形成黑粉、金屬和塑膠等組成部分。然而，由於缺乏相關技術，含有鋰、鈷等有價金屬的黑粉往往被運往海外處理，無法在台灣充分利用這些寶貴資源。儘管國內研發單位已經開發溶媒萃取和酸鹼分離純化技術，可用於獲得電池正極前驅物原料如氧化鈷，但對於鈷、鎳、錳等戰略金屬的製程技術尚未成熟。
為解決此問題，中台資源科技與金屬中心合作發展目標以混合電極粉（黑粉）濕式電解分離前處理技術，並運用多道次選擇性電解沉積（提取）製程技術，從鋰電池中回收鈷、鎳、錳等元素。這項技術將為鋰電池回收帶來低碳節能的解決方案，同時降低回收成本，增強市場競爭。