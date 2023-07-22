家鄉的榮耀！日本岩手縣種「大谷翔平田」 每月1天是大谷日超瘋
日籍球星大谷翔平，目前正效力於美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，屢屢出場優異的表現，總是令球迷驚艷。然而他的家鄉岩手縣奧州市水澤，為了歡慶家鄉出了這麼一個職棒英雄，竟然特別挑了一畝田，選了不同顏色的水稻，種下描繪大谷翔平的藝術稻田，成品非常厲害。除此之外，奧州市更是以大谷翔平的背號17號，把每個月17日訂為「大谷日」，當天在街頭上都可以看到許多人穿著17號背號的球衣，相當新奇！
記者張嘉哲/綜合報導
據了解，奧州市位於日本東北部的岩手縣，以牛肉、肥沃的農田和熱鬧的節日而聞名，然而知名的日籍球星大谷翔平家鄉就在這裡，而從今年世界經典棒球賽開始至今，大谷翔平每次上場都能有精彩的表現，日前才剛拿下6月單週和單月MVP，實在是一位難得的棒球奇才。
而他家鄉的鄉親應援可以說是無極限！除了特別挑一塊田地拿來種植「大谷翔平田」之外，還以大谷的背號，將每個月的17號訂為「大谷日」，當天他們會穿著他的球衣，應援團以外的當地人也知道這件事，所以在17號這天，奧州市也會看到許多穿著大谷球衣的人。
推廣者大越勝義先生接受日媒採訪時就表示，自己是從2018年大谷進入大聯盟後，就建立了一個專屬應援團，並向遊客宣傳大谷，表示自己即使17日當天有公事或者需要公開露面，他也會穿著17號球衣，對於稻田的設計也感到非常的自豪，表示歡迎大家來岩手縣奧州市觀光。據了解，「大谷翔平田」的觀賞期將持續到8月中旬。