謝國樑拋「國會藍白合」！ 稱民眾黨基隆不提名立委是明智選擇
基隆市長謝國樑今（22）日上午陪同黨籍國民黨立委參選人林沛祥到七堵南興市場掃街拜票，對於2024基隆立委選舉，謝國樑表示，民眾黨最大的利基，在於國民黨和民進黨立委都沒有單一過半，民眾黨因此能成為穩定台灣的力量；而民眾黨在基隆不提名人選，會是個明智的選擇。
Newtalk新聞
謝國樑表示，現在民眾黨最大的利基，就是國民黨和民進黨立委都沒有單一過半，民眾黨因此能成為穩定台灣的力量。但如果民眾黨提名很多國民黨有機會贏的選區，造成國民黨候選人落選，那麼民眾黨成為國會關鍵力量的契機會因此消失，這樣子的論述，基隆就是最好的描述。
謝國樑認為，民眾黨在基隆不提名人選，對民眾黨來說，反而是明智的選擇。「台灣各地還是有相當多的選區，國民黨其實是提不出人選，若民眾黨的戰將能和國民黨有更深一層的合作，未來兩黨席次超過民進黨，就有機會在國會共推正副院長，這對民眾黨來說是力量的延伸，對國民黨而言，也得到一分實質的幫助」。
明（23）日為國民黨全國黨代表大會，將正式通過提名新北市長侯友宜參選總統，外界傳出有一些「換侯」聲音，對此，謝國樑直言這是「無稽之談」，做為縣市首長的他將會堅定支持侯友宜參選，並在此基礎下再來談非綠陣營的合作。
查看原文
延伸閱讀：
郭台銘開講自嘲民調低怎會當選 侯友宜：不評論
郭台銘開社會住宅公司？鬼才阿水：把總統當成皇帝來做 絕對是災難