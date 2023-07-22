台灣無人機產業鏈完整！學者：可望創造國防經濟

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社訪問表示，中國民用無人機製造商大疆的市占率高，軍用則為「翼龍」及「彩虹」系列型號無人機，並挾著價格優勢大量出口到中東地區。
針對路透社指台灣無人機能量不及中國，蘇紫雲認為，中國無人機近年面臨各界質疑資安問題，且就算以「海量」規模打造無人機，其先進晶片未來恐面臨無法取得的困境，無人機功能可能逐漸受限。
蘇紫雲說，反觀台灣產業鏈相當完整，且「無人機國家隊」得以解決資源、專業分工等整合問題；未來民間無人機產業可望逐漸成熟，甚至有機會取代大疆地位。
他認為，軍用商規無人機的發展戰略目標有二，首先是要滿足軍用，再者由政府扮演火種角色，協助台廠搶奪世界無人機市場；即透過台灣無人機產業在航電、材料、機體設計等方面合作，形塑完整產業鏈，藉由軍用需求帶動經濟發展，創造效益龐大的「國防經濟」。
蘇紫雲指出，民用、商用轉軍用的無人機數量勢必增加，若敵方採群飛方式出動，用飛彈反制的成本相當高昂；台灣反制作法可著力於電子戰，即透過干擾方式讓無人機迫降。
他表示，防空機砲亦是反制選項之一，搭配雷達將可以較低成本攔截敵軍攻勢；此外，美軍已將雷射技術部署至部隊實驗編裝，未來可對抗中小型無人機，中科院也已投入資源進行相關技術發展。
國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，商用無人機因成本相對較低且容易取得，在戰場上能發揮不少效果；但重點在於如何讓無人機，可在台海衝突中發揮實質作用，強化反制對岸的對台可能威脅。
舒孝煌說，除發展商用無人機轉為軍事用途等進程，亦應積極想定敵方可能如何運用無人機進行攻擊行動，藉此反思台灣的反制因應作為。（編輯：林克倫）1120722