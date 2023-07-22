台灣人太會餵食了！百萬網紅Kson「2句」呼救 去年恐怖經歷曝光
許多來台灣旅遊工作的外國人，都會被台灣的美食文化驚豔到，更有不少國外網紅哀嘆過，來台灣一趟必定會胖上好幾公斤！近期知名VTuber「總長」Kson來台舉辦粉絲見面會，沒想到昨（21）日才落地兩小時，就被瘋狂餵食到喊出「2句」呼救，而且她去年來台灣，就曾目睹經紀人如「氣球般」被餵食到發福的恐怖經歷。
記者潘毅/綜合報導
「總長」Kson目前是虛擬YouTuber團體VShojo成員，Youtube上擁有123萬訂閱者、Twitch追隨者則有25.6萬。而「總長」在台灣擁有大量粉絲，因此也時常收到台灣特色美食，例如乖乖、蘆筍汁等等，她也會在直播中開箱，向全世界觀眾介紹這些台灣美味。
昨（21）日Kson搭乘飛機抵達台灣，準備在今（22）日舉辦第二屆「GMMF」粉絲見面會，沒想到人才剛落地2小時，她就在推特上發文呼救「Taiwan already feeding me too much，Help」(台灣已經餵我太多了...救命)、「I’m so full and they still trying to feed me」(我已經吃飽了，他們還在想辦法餵我)。
其實在去年的10月，Kson就曾來台灣舉辦過第一次粉絲見面會，當時她剛下飛機就不幸確診，雖然僅是輕症且最後見面會也如期舉辦，但在見面會前，都由經紀人代替她接受台灣主辦方的招待，沒想到經紀人居然在此期間胖了8公斤，讓她笑稱「說不定台灣的美食比美國更兇險」，而這次她更是親身體驗到台灣人熱情且驚人的餵食能力。