韓團VERIVERY成員在台灣生病看診！隊長看天空喊想你 其他人傻了
韓國男團VERIVERY今（22）日在台舉辦演唱會，除了慜撰沒來台，成員延浩因為扁桃腺炎的關係，臨時公告缺席，最終由東憲、浩榮、啓賢、勇勝、岡旻5人登台，他們也努力補足他的空缺，隊長東憲甚至還帶領現場大喊「延浩啊，我們想你」，結果被其他成員吐槽：「你幹嘛往天上看？」
記者陳雅蘭/台北報導
VERIVERY今年二度訪台，將一連舉辦2場「2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI」，由於這是隊長東憲當兵前，VERIVERY最後一次以6人形式在台灣的公開合體，但演出前延浩因扁桃腺發炎確定無法上場，東憲在開場自我介紹橋段就抬頭呼喊：「延浩啊，你有看到嗎？」這個動作讓台上其他成員忍不住說：「往天上看幹嘛？」逗趣對話笑翻全場。
他們開場帶來《Thunder》、《My Face》，全場總計演唱11首作品；遊戲橋段中，東憲和勇勝挑戰女團舞，大跳李彩演的《Knock》和NewJeans的《Super Shy》，還加碼跳起抖音夯曲《叮叮噹噹》，5人還一起性感熱跳朴志胤的《成人禮》，岡旻則表演李昇基的《姐姐是我的女人》。
VERIVERY上次來台硬唱45分鐘的安可，東憲在活動尾聲時先笑喊：「你們不喊安可，我們也會自己喊完出來表演喔！」勇勝則在旁暗示：「但還是希望你們喊安可喔！」於是現場粉絲不甘示弱，故意把安可換成喊「VERIVERY我愛你」，下午場的安可就唱了將近30分鐘，十分寵粉。
演出最後，5位成員有感而發向正在靜養的延浩喊話，希望他不要太難過，感性之餘，東憲透露延浩本人覺得真的很抱歉也感到很可惜，沒想到下句竟接「我回去會教訓他一下」，現場粉絲秒回「不可以」，場面相當逗趣。