大谷交易／大谷翔平能率隊奪冠！美記者建議金鶯快點出手搶人
美國職棒大聯盟（MLB）巴爾的摩金鶯隊，目前在擁有「火藥庫」之稱美聯東區排名第一，有望繼2016年、睽違7年再闖季後賽，美媒《The Athletic》記者 Ken Rosenthal 建議，金鶯應出手爭搶洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，以確保在競爭激烈的美東區脫穎而出。
記者路皓惟/綜合報導
美聯東區是大聯盟競爭最激烈的分區，即使在排名分區墊底的紐約洋基隊也取得50場勝利。日前金鶯隊已經先透過交易從奧克蘭運動家換來日籍火球男藤浪晉太郎，據報導指出，金鶯在大聯盟8月1日交易大限前可能還會有更多的補強動作。
Rosenthal 記者指出，本季在洋基、休士頓太空人隊和波士頓紅襪隊等3強表現相對低迷的情況下，金鶯非常有機會拚美聯冠軍，特別是左打的大谷翔平在金鶯主場會有不錯表現，「投手大谷」也會是金鶯需要的王牌投手，他建議金鶯若要確保冠軍，應該出手爭搶大谷翔平。
本季大谷翔平打出美聯MVP等級的表現，在「打者翔平」方面，96場出賽打擊三圍.305/.400/.676，擊出35支全壘打和7支三壘安打，雙雙獨居大聯盟第一，並且貢獻76分打點；而「投手大谷」部分，本季19場先發出賽，繳出8勝5敗、防禦率3.71成績，主投111.2局被擊出78支安打，飆出148次三振。