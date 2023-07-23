太久沒交女朋友！28歲男一滾床單「就結束了」 悲喊：對不起女友
一名28歲男子每當和女友滾床單，進行不可描述之事時，總是「忍不住」很快就結束了，他覺得好沮喪「對不起女友」而就醫。醫師一問才知原來他先前「太久沒交女朋友」，太興奮而忍不住，診斷他是「情境性」早洩，最終經過治療調整，讓他重拾雄風。
記者徐銘穗/綜合報導
醫學上定義多久才算早洩呢？答案是3分鐘。《潮健康》報導，收治28歲男患者的衛生福利部樂生療養院泌尿科醫師李信毅說，早洩主要可區分為「終身性」或「後天性」，後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，如壓力、心理疾病或人際關係等問題，引起患者的焦慮情緒。
後天性早洩成因也有與疾病相關，包括攝護腺發炎、甲狀腺功能亢進、睡眠品質差、代謝綜合症候群、缺乏運動與荷爾蒙不平衡等。因此治療後天性早洩的主要重點，是先處理患者的原發性疾病。
李信毅說明，而真正在治療上有困難的則是「終身性早洩」，這也是使病患倍感尷尬而不願意與醫師討論的潛在原因。終身性早洩的治療，除了行為治療（包括骨盆底肌運動、使用保險套、暫停擠壓技術）以外，藥物治療也需要適時介入。
他也說，已獲許可的早洩藥物包括口服藥物「必利勁」或是局部噴霧劑「賦久勁」，單價較高且無健保給付。除了上述2類藥物，亦有其餘效果不錯的藥物供患者選擇，不過皆屬於「標籤外適應症」藥物；因此整體療效與可能的藥物副作用，都要與醫師充分討論並密切追蹤，才能達到最好的治療效果。