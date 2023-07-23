度假勝地變調？馬爾地夫藏不為人知的一面　成輸俄晶片中轉站

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《日經亞洲》報導指出，分析記錄顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭前一年，並沒有晶片從馬爾地夫運往俄羅斯的數據。據聯合國數據，2021年馬爾地夫出口總額約為2.8億美元，其中馬爾地夫向俄羅斯出口的晶片價值佔了20%。
Omdia高級諮詢總監南川明（Akira Minamikawa）表示，馬爾地夫根本不存在半導體市場，但這種突然增長還是出現了。而且在2022年5月，馬爾地夫半導體出貨大增，且自俄羅斯入侵烏克蘭後暫停的航班，在同月也復航。
根據俄羅斯海關數據，14家出口商從馬爾地夫向俄羅斯出口半導體，但沒有一家公司的總部是位於馬爾地夫。其中一家總部位於英國倫敦的Mykines Corp，出口價值約4000萬美元的晶片，佔日經分析中披露總出貨量的80%，其次則是總部位於香港的Pixel Devices。
報導指出，美國當局已經注意到馬爾地夫的貨運代理及其對運往俄羅斯貨物的潛在作用。2022年5月，美國商務部指控一家名為Intermodal Maldives的公司違反美國限制，協助向俄羅斯出口飛機零件。
Intermodal Maldives於2022年3月註冊登記，也就是在俄羅斯入侵烏克蘭的幾週之後，後續該公司向《日經亞洲》證實，其總部位於馬爾地夫，地址與美國文件中的資料相同，但當被問及對俄羅斯運送可能違反美國出口限制的貨物時，該公司立刻掛斷電話。
國際關係和貿易專家表示，馬爾地夫是一個處於氣候危機前線的小國，有著尋求外國援助但又不會過度依賴任何一個國家的歷史。報導指出，對於中國來說，馬爾地夫是一帶一路倡議計畫中的重要航運和交通樞紐，位置具有重要的軍事意義。
新加坡國立大學研究員蘭詹（Amit Ranjan）表示，馬爾地夫缺乏發展基礎設施的資源，因此依賴於印度和中國等其他國家。馬爾地夫無法承受被捲入國際權力遊戲的後果，因此仕途接受各種「追求者」支持，但最終保持一定距離來保護自己的利益。在這種情況下，馬爾地夫可能沒有什麼動力與西方一起打擊與俄羅斯相關的交易。