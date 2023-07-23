打破日本女性職場天花板 Uniqlo首位女CEO赤井田真希
安倍晉三2012年再次擔任日本首相後，面對國內勞動力嚴重短缺、生育率低迷和持續惡化的人口老化問題，安倍提出要讓日本女性進入勞動市場的想法，大力推動「女性經濟學」，除了提高女性就業率之外，更希望企業能夠增加內部女性管理層，提升女性職場地位。其中，在日本極具代表性的Uniqlo真的作到了！2019年，Uniqlo任命年僅41歲的赤井田真希（Maki Akaida）擔當日本公司的執行長，也是Uniqlo歷來第一位女性CEO。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
赤井田真希能夠掌舵Uniqlo可說實至名歸。她在加入Uniqlo的面試時曾這麼形容自己的工作熱誠：「雖然不能說自己多麼有實力，但如果把店交給我，必定會全力以赴！」赤井田真希確實作到承諾，在工作上積極參與，並在半年後通過店長考核。她在擔任東京吉祥寺分店時，更將該店打造為全日本業績最好的門市之一，表現可圈可點。32歲那年，赤井田真希晉升店長最高階職位的銀座𣄃艦店超級店長。
除了在第一線面對消費者，她也曾擔任人事部長，中文能力頗佳，是全方位的人才，被柳井正視為接班人之一，2019年6月正式任命為日本Uniqlo業務首席執行長。
在赤井田真希坐上執行長大位之前，Uniqlo的管理層女性占比已達36%，據《彭博》報導，Uniqlo創辦人柳井正（Yanai Tadashi）在受訪時曾談到對繼承人的看法，「這項工作比較適合女性，他們堅持不懈、注重細節且較具美學觀感。」
儘管在Uniqlo工作的女性已能打破職場天花板，但多數的日本對於女性管理層的接受度頗低，原先政府訂定全社會30%女性領導者的目標，目前看來是遙不可及。由此可見，Uniqlo短期內仍是日本企業中的異數，日本真要做到「讓女性發光」，仍有一段路要走。