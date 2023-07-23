朱立倫掌立委組織兵權　黨內整合、促非綠團結關鍵角色

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而侯友宜的民調持續低迷，其中最關鍵的因素就是藍營沒有歸隊，除議長系統、地方派系部分倒戈支持鴻海創辦人郭台銘外，韓粉的不諒解也讓侯友宜流失選票；侯友宜除了借重黨內人士去協調地方派系外，黨中央也會成為重要助力。
黨內人士說，朱立倫當然盡心盡力輔選，全代會前接連台北、新北、桃園、台中侯友宜造勢活動，都是由黨部系統地方黨部舉辦，就是希望在全代會前拉抬侯友宜聲勢；接下來朱立倫勢必會全台跑透透，為國民黨總統、立委參選人輔選，也成為侯友宜的分身，爭取更多支持。
黨內人士說，由於朱立倫手握黨機器、組織動員兵權，對於地方組織盤仍具有一定的影響力，再加上朱立倫握有不分區立委提名權，對於黨內地方派系、議長系統整合有關鍵角色。
面對年底選戰，國民黨單靠自己的力量是無法勝選，因此朱立倫也多次提及整合非綠力量的概念，包括郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都應是國民黨的盟友。
在台中第一選區，國民黨已經傾向禮讓民眾黨的蔡壁如參選，對戰民進黨的蔡其昌，就是藍白合作很好的開端，據了解，朱立倫與柯文哲的核心幕僚溝通很順暢，兩邊都有互相聯繫、了解狀況，能否促成整合非綠力量，朱立倫也扮演重要推手。
至於選後的位置，各界點名朱立倫適合接任行政院長等職，但黨內人士說，目前都沒有討論，因為贏了大家都有角色，輸了大家都沒戲唱，因此最重要的還是要團結、整合，贏得勝選。