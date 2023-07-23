巷仔內／前朝不出北流1.9億工程款　蔣萬安幫柯文哲收拾爛攤子

朱立倫掌立委組織兵權　黨內整合、促非綠團結關鍵角色

▲朱立倫在全代會舉起侯友宜的手，台下高喊侯友宜凍蒜！（圖／記者葉政勳攝，2023.7.23）
▲朱立倫在全代會舉起侯友宜的手，台下高喊侯友宜凍蒜！（圖／記者葉政勳攝，2023.7.23）

記者余祥／台北報導

國民黨全代會今日正式提名侯友宜為國民黨總統參選人，是國民黨史上少數黨主席與總統參選人是不同人。國民黨主席朱立倫手握黨機器、組織動員兵權及不分區立委提名權，接下來不只全台輔選侯友宜、立委參選人，更是黨內整合、非綠勢力整合的關鍵角色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨過去總統參選人跟黨主席多是同一人，2020年時任黨主席吳敦義與總統參選人韓國瑜就因黨中央有私心，最後造成總統立委大敗，有了這樣的慘痛教訓，黨內多認為，朱立倫不可能再重蹈覆徹。

而侯友宜的民調持續低迷，其中最關鍵的因素就是藍營沒有歸隊，除議長系統、地方派系部分倒戈支持鴻海創辦人郭台銘外，韓粉的不諒解也讓侯友宜流失選票；侯友宜除了借重黨內人士去協調地方派系外，黨中央也會成為重要助力。

黨內人士說，朱立倫當然盡心盡力輔選，全代會前接連台北、新北、桃園、台中侯友宜造勢活動，都是由黨部系統地方黨部舉辦，就是希望在全代會前拉抬侯友宜聲勢；接下來朱立倫勢必會全台跑透透，為國民黨總統、立委參選人輔選，也成為侯友宜的分身，爭取更多支持。

黨內人士說，由於朱立倫手握黨機器、組織動員兵權，對於地方組織盤仍具有一定的影響力，再加上朱立倫握有不分區立委提名權，對於黨內地方派系、議長系統整合有關鍵角色。

面對年底選戰，國民黨單靠自己的力量是無法勝選，因此朱立倫也多次提及整合非綠力量的概念，包括郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲都應是國民黨的盟友。

在台中第一選區，國民黨已經傾向禮讓民眾黨的蔡壁如參選，對戰民進黨的蔡其昌，就是藍白合作很好的開端，據了解，朱立倫與柯文哲的核心幕僚溝通很順暢，兩邊都有互相聯繫、了解狀況，能否促成整合非綠力量，朱立倫也扮演重要推手。

至於選後的位置，各界點名朱立倫適合接任行政院長等職，但黨內人士說，目前都沒有討論，因為贏了大家都有角色，輸了大家都沒戲唱，因此最重要的還是要團結、整合，贏得勝選。

藍營小雞靠攏郭台銘？朱立倫不祭出黨紀：號召更多人支持侯友宜

回應柯文哲藍白合「自盡」說　朱立倫：只要團結什麼都可能

朱立倫重申絕無「換侯」可能　挺郭派常委缺席中常會

內幕／挺郭派縮了！關鍵24小時朱立倫、侯友宜聯手拆彈成功

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀