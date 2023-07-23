醞釀獨立參選？國民黨今舉行全代會　郭台銘：我要帶來希望與改變

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郭台銘說，他深切體會到，極大多數善良的台灣人民都厭惡政治，因在政治上看到的總是政黨惡鬥，重要國家發展政策被擺在一邊沒有想法沒有進度，龐大預算黑箱作業，口頭上說「民主」，但真正重要的權力卻都在充滿算計、狡詐的黑箱中交換，舊式的宮廷協商無時不止。
郭台銘強調，大家看不到哪個政治人物真正抱持理想，他們的心思都放在如何製造聲量、如何操控網路民意、如何運作媒體上，他們口中所說的「民意」，根本和一般人民脫節。他直言，真實的民意永遠大於黨意，他看得愈多心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，他就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色。
此外，郭台銘也指出，他生在台灣、長在台灣，將來也只會死在台灣、葬在台灣，而且我必定只會為了台灣人民的福祉一直付出到生命終結的那一刻；不懂得什麼是安享天年，在我的人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」，為心目中的「和平、繁榮、清廉」的台灣，奮鬥、戰鬥到最後，要將中華民國從戰爭的邊緣上，拉回和平的道路上。
最後，郭台銘表示，孟子說：「雖千萬人吾往矣！」因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變。他強調，一定不會讓大家失望，會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。