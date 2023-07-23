中市獲APSAA宜居永續城市獎 永續治理成果國際肯定

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黃晴曉表示，氣候變遷逐漸嚴重，從今年氣溫可以感受地球發燒了，因此盧市長以「永續淨零政策三部曲」因應，其中包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021台中市自願檢視報告」以及公布「2050台中市淨零碳排路徑」。
在環境方面，台中市積極應對國際永續發展和淨零趨勢，強化氣候法規，藉由將低碳自治條例修法為永續淨零自治條例，強化產業、住商、運輸部門的減碳策略，結合教育及生活層面的零碳轉型，例如雙十公車優惠政策、電動機車汰換補助、i-Bike站點擴增達全國最多，及全國最便宜的199元台中市民限定交通月票等，邁向2050淨零。
在社會方面，為打造關懷友善社會，台中市致力建立全齡友善環境，包括公托倍增計畫，使育兒負擔成為六都中最低的城市；台中市還首創了「台中市育兒租金補貼」計畫，透過囤房稅的稅收，照顧在台中租屋的育兒家庭，實現居住正義、減輕家長的負擔。
此外，市府積極推動各項長者照顧措施，包括六都中最優補助的敬老愛心卡、設置長照及社區照顧關懷據點，並創辦了國民暨兒童運動中心，落實「不遺漏任何人」的永續發展目標。
在經濟方面，市府做到「富強建設活水經濟」，發展「前店、後廠、自由港」的經濟樞紐特質，透過「富市3經濟策略」注入經濟策略，串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，吸引國內外企業大舉投資台中，今年度商業、公司、工廠登記家數等10項經濟指標，台中市皆為六都第一，失業率六都最低。
除了宜居永續城市獎外，台中以環保局「重現綠水岸，攜手護家園」，建設局「台中美樂地計畫」方案，分別榮獲2023第三屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎及銅獎肯定。這不僅顯示台中在永續施政的優異表現，也符合聯合國永續發展目標，讓台中持續朝永續城市發展。
市府低碳辦公室執行長黃晴曉指出，台中此次在永續發展領域獲得優異成績，感謝各部門齊心合作，今年將發布台中市自願檢視報告2.0版。另為展現宜居永續城市施政成果，市府參與「2023亞太永續博覽會」，活動至23日在台北世貿一館登場，市府也至現場展攤（城市區編號B06），民眾掃描QR Code完成簽到，可獲得活動限量宣導品，數量有限，送完為止。