漢光39號實兵演練7/24起舉行5天　重點科目看這裡

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演訓較矚目公開科目，分別為25日在台東民用豐年機場驗證備援起降及整補作業，將有F-16V（blk20）戰機、C-130H運輸機起降；26日首度在桃園國際機場進行為期約一小時反空機降演練，屆時桃機將空域管制；27日在被稱為是戍守政經中樞「防衛鐵三角」的新北八里海灘、台北港及淡水河口，進行聯合反登陸操演。
根據國防部公開資訊，此次演習區分「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衛作戰」等3大重點。除戰力保存外，海上截擊作戰演練主要驗證重要航道聯合反封鎖、護航及反潛作戰等戰術作為；國土防衛作戰將整合同心、自強、民安及萬安演習，統合軍、警、消、民防、後備軍人及徵用物資，發揮全民總力；另外，關鍵基礎設施安全防護更是一大重點。
按規劃，演習首日在衡山指揮所清晨下達演習命令後，首先驗證「戰力保存」，各海空軍基地在開戰時恐成首要攻擊目標，駐防在西部各空軍基地的軍機循例轉場至花蓮佳山基地、台東志航基地，藉由基地洞庫進行戰力保存；海軍艦艇也將離開駐地，緊急出港前往海上指定戰術位置集結待命，海空軍的機動飛彈車將機動至指定地點。
漢光第2天，最受矚目的公開科目為豐年機場軍機起降。豐年機場屬民用機場，軍方特別在此次演習中徵用，進行F-16V（blk20）、C-130H起降及整補，目的是驗證備援機場起降的程序及能量；另外，同日也將進行聯翔操演，模擬敵機攻擊重要據點，由地面及海上部隊反制。
漢光第3天，鑑於共軍恐以三棲登陸方式進犯台灣各處易於登陸的「紅色沙灘」，近年國軍相當著重反空機降演練，今年循例於重要空軍基地及設施實施，但最特別的是，首度在民用桃園國際機場進行反空機降演練，將協同機場警察、消防及航特單位共同演練，並把周邊例如桃園煉油廠等關鍵基礎設施納入演練重點。
往年漢光演習期間，海軍曾邀訪媒體登艦採訪海空聯合截擊作戰等科目，今年則未公開，但據了解，相關科目同樣被視為重中之重，循例在重點海域進行布雷、反潛及截擊作戰。
漢光第4天，由於桃園以北的西部沿岸地區，南自桃園海湖沙灘、桃園機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘一帶，都是共軍犯台潛在路徑之一。
因此，軍方將驗證政經中樞防務，並在八里、台北港及淡水河一帶進行聯合反登陸等演練，其中位於八里海灘的演練規模最大，將出動戰車登陸艦、玉山軍艦、約20輛的AAV7兩棲突擊車、UH-60M黑鷹及AH-64E阿帕契攻擊直升機、IDF經國號及F-16V戰機參訓。
漢光最後一天，除著重反擊再戰、戰力整補等科目，軍方也將在重要政經要道進行防護演練。
除了公開科目外，反制假訊息及認知作戰、資安防護演練、關鍵基礎設施防護、後備動員、全民總力及戰損搶修、整補等科目亦是演練重點，將依照兵棋推演時的內容逐一驗證及演練。（編輯：林克倫）1120723