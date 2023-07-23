MLB／大谷翔平打擊熄火吞3K已經4場沒開轟 天使0：3敗給海盜
美國職棒大聯盟（MLB）天使二刀流球星大谷翔平，今（23）日在對海盜隊比賽中，以先發指定打擊身分出賽、打第二棒，他全場4打數沒有表現，還吞下3次三振，打擊率跌至.302，連續3場打擊熄火，同時已經連續4場沒有開轟，最終天使以0：3不敵海盜。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平今以先發第二棒、指定打擊身分上場，首打席看著低角度滑球拐進好球帶遭拉弓三振，3局下第二打席積極出棒，但連揮了兩個空棒再吞三振，5局下第三打席大谷擊出強勁中外野飛球，但被對方接殺出局，8局下第四打席則是揮棒落空吞K。
此戰大谷翔平4打數沒有安打，最近3場都沒有安打演出，連續4場沒有擊出全壘打，不過他在這段期間獲得7次保送。而本場賽後大谷打擊三圍是.302/.397/.668。
今日海盜採取投手車輪戰方式，徹底壓制天使打線，前8局僅擊出5支零星安打未能串連攻勢，加上海盜Bryan Reynolds和Carlos Santana在5局上適時安打建功，以及Endy Rodríguez在6局上陽春砲助威增添保險分。雖然9局下海盜終結者David Bednar連丟2保送開劇場，但還是有驚無險靠雙殺守住勝利。