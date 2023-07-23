台股下半年展望現雜音！法人：觀盤重心仍在AI應用領域

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安聯投信台股團隊表示，相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場的影響有望逐步降低，股市投資將有望重回基本面主導。從國際零售及品牌大廠的最新展望來看，產業庫存去化仍在進行中，但已大致獲得控制，不過通膨及貨幣政策滯後性對終端消費影響仍待觀察。
展望後市，安聯投信台股團隊說，第三季屬於溫和向上，整體來說，電子產業的庫存水位不論通路端或是製造端多有下降，但需求回升速度略不如預期，所幸目前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高，仍可持續觀察終端銷售表現。
安聯投信台股團隊建議，這段時間就優先觀察法說展望，由於從營運數字上來看，需求高度集中在AI應用這塊，其他非AI需求部分都還是很差，但因AI整個占比還很小，建議可多著墨在對未來展望描述上與AI應用領域的機會上。
此外，安聯投信台股團隊表示，接下來盤勢，勢必會面臨漲多後的調節壓力，以及等待更多基本面曙光的期間，布局方向上會更持續關注在這波景氣修正過程中，營運仍穩健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司。建議動態觀察產業基本面變化，隨時留意股價評價位置，尋找評價相對便宜、因短期財報利空而遭市場錯殺的長期趨勢受惠股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。