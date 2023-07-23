台股守穩萬七大關　留意下週FOMC、科技龍頭財報登場

台股下半年展望現雜音！法人：觀盤重心仍在AI應用領域

▲台股下半年展望現雜音，法人表示，觀盤重心仍在AI應用領域。（圖／資料照片）
▲台股下半年展望現雜音，法人表示，觀盤重心仍在AI應用領域。（圖／資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

受到下半年展望出現雜音，美科技股下跌及重要企業法說釋出不如預期等干擾，台股21日開低，但中場後在逢低承接買盤進場下，跌幅縮小，終場指數下跌134.19點，收在17030點、守穩萬七關卡，成交量4373.77億元，周線翻黑。法人建議，這段時間宜優先觀察法說展望，從營運數字上來看，需求高度集中在AI應用這塊，建議投資人可多著墨AI應用領域的發展與機會。

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安聯投信台股團隊表示，伴隨今年上半年指數漲幅，短期指數可能會陷入區間震盪整理，以消化先前漲多獲利了結賣壓，大型權值股第二季法說將是下半年景氣是否順利復甦的第一個檢視點。總體經濟方面，美國聯準會雖在6月暫停升息以觀察經濟數據變化，但仍表明未來仍有升息的可能。

安聯投信台股團隊表示，相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場的影響有望逐步降低，股市投資將有望重回基本面主導。從國際零售及品牌大廠的最新展望來看，產業庫存去化仍在進行中，但已大致獲得控制，不過通膨及貨幣政策滯後性對終端消費影響仍待觀察。

展望後市，安聯投信台股團隊說，第三季屬於溫和向上，整體來說，電子產業的庫存水位不論通路端或是製造端多有下降，但需求回升速度略不如預期，所幸目前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高，仍可持續觀察終端銷售表現。

安聯投信台股團隊建議，這段時間就優先觀察法說展望，由於從營運數字上來看，需求高度集中在AI應用這塊，其他非AI需求部分都還是很差，但因AI整個占比還很小，建議可多著墨在對未來展望描述上與AI應用領域的機會上。

此外，安聯投信台股團隊表示，接下來盤勢，勢必會面臨漲多後的調節壓力，以及等待更多基本面曙光的期間，布局方向上會更持續關注在這波景氣修正過程中，營運仍穩健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司。建議動態觀察產業基本面變化，隨時留意股價評價位置，尋找評價相對便宜、因短期財報利空而遭市場錯殺的長期趨勢受惠股。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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