《八尺門的辯護人》完結篇登場！大佬楊烈嗆潘儀君：妳懂法律？
鏡文學自製影集《八尺門的辯護人》今（23）日播出完結篇，有關劇情的精彩片段釋出，漁業大佬楊烈在偵訊室中，用流利的台語摻雜英語，與飾演法務部長的潘儀君爭辯台灣遠洋漁業的處境。楊烈氣勢強大，不僅用彷彿寓言般的故事，暗喻遠洋漁業非法捕撈鑽法律漏洞，最後更耍狠怒嗆潘儀君：「妳不是懂法律？」
記者羅凌筠/綜合報導
兩人對手戲雖不多，這場戲卻讓潘儀君念念不忘，直呼好想演楊烈的角色： 「我們兩人終於正面交鋒，一開始都是笑笑地相互試探角力，最後才是正面起衝突，但法務部長苦無證據沒辦法逮捕他，只能縱虎歸山。」 楊烈也直言法務部長陳令秋的角色「很難看透」，對潘儀君的演出讚不絕口：「她竟然能一語道破！我本來覺得妳沒什麼了不起，就算法務部長我也沒在理妳，問題是她只講了一句話，我就全部被瓦解了。」
「最美通譯」雷嘉汭，也分享最難忘的拍攝過程，劇中她幫助飾演死刑犯的印尼籍演員張耀翻譯，兩人將有情緒激昂的對手戲，戲劇張力之強讓兩人演到崩潰淚崩，也讓雷嘉汭一回想當時場景就想哭：「我跟張耀戲中都是情緒很重的戲，有場戲我其實不該哭，但我那時候完全壓不住自己情緒，忍不住眼淚直流。」而導演唐福睿更是在攝影機後看著兩人對戲，也不禁數度淚灑現場。
《八》劇上周播出，眾人為了各自利益，企圖掩蓋海濱命案背後真相、執行死刑迫在眉睫，李銘順等一行人調查案情陷入膠著，本打算退休轉任律師的李銘順，為追求心中正義替死刑犯對抗各方勢力，案情是否會出現轉機？讓網友頻頻敲碗期待後續發展，直呼：「期待全員回歸第2季。」《八尺門的辯護人》每周日晚間9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻首播；每周日晚間8到10點，八大戲劇台播出。