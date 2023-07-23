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楊德昌「回顧影展」重磅登場！陳淑芳、葉全真都來了

▲楊德昌「一一重構：楊德昌」回顧影展登場，曾合作演員陳淑芳、葉全真都出席開幕會。（圖／國家電影及視聽文化中心）
▲楊德昌「一一重構：楊德昌」回顧影展登場，曾合作演員陳淑芳、葉全真都出席開幕會。（圖／國家電影及視聽文化中心）

記者黃雅琪/綜合報導

國家影視聽中心「一一重構：楊德昌」回顧影展，昨（22）日盛大展開，以經典之作《獨立時代》揭開影展序幕，現場邀請到影視聽中心與北美館的策展團隊代表，以及過去和楊德昌導演合作過的影人余為政導演、姜秀瓊導演、王也民導演、音效師杜篤之、金馬影后陳淑芳、知名演員葉全真、唐從聖、鄧安寧、王柏森等人。

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▲葉全真蒞臨「一一重構：楊德昌」回顧影展開幕典禮。（圖／國家電影及視聽文化中心）
▲葉全真蒞臨「一一重構：楊德昌」回顧影展開幕典禮。（圖／國家電影及視聽文化中心）
「台灣新電影」40年前以革新運動的姿態載入史冊，在台灣影史上佔有重要地位，代表人物包括侯孝賢、楊德昌等人，為台灣影史留下傳奇與重要文化遺產。而楊德昌的作品聚焦都市、性別權力、政治反思等議題，他發揮猶如「預言家」一般的洞察力，為故事中的男女刻畫出最深層的人性面貌，其作《牯嶺街少年殺人事件》與《一一》更名列英國電影協會（BFI）影史百大片單之中。

▲陳淑芳真蒞臨「一一重構：楊德昌」回顧影展開幕典禮。（圖／國家電影及視聽文化中心）
▲陳淑芳真蒞臨「一一重構：楊德昌」回顧影展開幕典禮。（圖／國家電影及視聽文化中心）
國家影視聽中心執行長李智仁致詞時表示：「很感謝彭鎧立女士，在2019年以寄存的方式讓我們擁有1萬多件的文物，還有修復影片的機會，讓楊導繼續對我們說話。」並引用楊德昌導演的經典作品《一一》電影角色「洋洋」的台詞，「洋洋說『我要讓別人看，他們看不到的東西，如果可以這樣我們每天一定都會很好玩！』謝謝楊德昌導演，讓我們這些愛電影的人，每天都能夠很好玩！」

▲楊德昌導演夫人、本次回顧展首席創意顧問彭鎧立女士，感謝影視聽典藏修復人員協助開展。（圖／國家電影及視聽文化中心）
▲楊德昌導演夫人、本次回顧展首席創意顧問彭鎧立女士，感謝影視聽典藏修復人員協助開展。（圖／國家電影及視聽文化中心）
楊德昌導演夫人、本次回顧展首席創意顧問彭鎧立女士有感而發：「今天應該要說感謝的人應該是我。」她回憶當初影視聽典藏修復人員，把文物一箱箱搬到中心，謹慎地戴著白手套說明將如何保存時「是一個回家的感覺。」她更進一步補充：「過程中我不斷地感動再感動，因為工作同仁很多人都很年輕，甚至沒有看過楊導的作品，但他們都很願意幫我梳理楊德昌留下來的點點滴滴。」

而關於2部在近年陸續進入數位修復工程的作品《獨立時代》、《麻將》，彭鎧立女士說：「我們的修復過程也遇到非常多挫折，也不是第一次就很滿意。」她還提到相信影視聽中心的團隊：「用台灣的手，修復台灣的電影《獨立時代》修復效果非常好，我們一起前往威尼斯並進入（最佳修復片）競賽單元，這都是我們一起為台灣的文化記憶、文化財產努力。」「一一重構：楊德昌」回顧影展，於國家電影及視聽文化中心，即日起展出至10月22日為止。

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